Westbrook上季三分命中率僅2成73慘不忍睹　美媒：新賽季別投了

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《ESPN》NBA記者Brian Windhorst近日在Podcast節目中直言，Russell Westbrook在新賽季應該減少三分線的出手次數。Windhorst指出，雖然Westbrook加入金塊後帶來拼戰精神和豐富的球場經驗，但他的三分命中率一直是弱點。Windhorst期望Westbrook能集中發揮其他優勢，幫助球隊取得好成績。Westbrook上賽季效力快艇時，場均三分球出手2.3次，命中率為2成73，場均只能投進0.6顆三分球，數據可說是相當慘澹，因此Windhorst認為，Westbrook應減少三分出手，改以其他方式貢獻球隊，幫助金塊取得好成績。Westbrook在今年夏天轉戰金塊，合約為2年680萬美元，在金塊後預計會擔任替補，Westbrook這幾年體能條件下滑，但轉型似乎不是太成功，上賽季例行賽繳出場均11.1分、5籃板、4.5助攻、1.1抄截，季後賽場均6.3分、4.2籃板、1.7助攻、1.2抄截，跟過往MVP身手有段差距。上賽季Westbrook場均貢獻場均22.5分鐘貢獻11.1分4.5助攻，等三項數據都寫下生涯新低，不過在防守方面，Westbrook卻打出生涯最好的表現，根據《Second Spectrum》數據統計，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4。