總獎金破14億！新刮刮樂有11個頭獎200萬　總獎項逾349萬個

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台灣彩券公司今（18）日再推出「金愛台灣」及「一路發」2款售價新台幣200元的刮刮樂新品，總獎項超過349萬個，總獎金逾14.2億元，還有11個頭獎200萬元，兩款刮刮樂總中獎率都有3成以上。台彩表示，全新主題刮刮樂「金愛台灣」每張售價200元，融合台灣著名地標、老街、古蹟等特色景點，小籠包、雞排與珍珠奶茶等經典美食小吃，以及台灣黑熊、梅花鹿、藍鵲等台灣特有生物作為票面設計，展現濃厚台灣風情，鮮紅愛心圖搭配TAIWAN英文字樣也與遊戲主題相呼應，消費者在刮獎過程中體驗紙上暢遊台灣各式美好風情，充滿樂趣與驚喜。不僅如此，「金愛台灣」的遊戲刮區符號也以纜車、芒果冰、寺廟等各種深具台灣意象的圖樣為設計，只要「您的符號」對中「幸運符號」就得對應獎金，1000元以上的獎項超過21萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率32%。同日上市的還有「一路發」每張售價200元，票面上滿載鈔票的發財車、耀眼奪目的連串金黃數字「8」與漫天噴灑的鑽石，充滿旺財好運連發的好預兆；遊戲玩法簡單有趣，將數字「8」及麻將牌「發」搭配「一刮即中」及「刮三中三」遊戲玩法，獎金規劃也巧妙運用與「發」諧音的「8」倍數作為部分獎項，有機會刮中800、1600、8000、16000及80000元等獎項，800元以上的獎項超過31萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率30.25%。