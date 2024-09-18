世界遺產飯店也訂得到！KKday與日網站「Jalan」合作　年底前88折

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅遊電商平台KKday看好訪日旅客不斷創新高，今(18)日宣布與日本知名訂房網站「Jalan」攜手合作，導入日本近萬間特色旅宿及飯店，提供旅客即時訂房服務。（圖／Klook提供）

▲滑雪控可以選擇鄰近二世谷滑雪場的「Yumoto Niseko Prince Hotel Hirafutei」，飯店還有可欣賞羊蹄山美景的溫泉。(圖／Yumoto Niseko Prince Hotel Hirafutei提供)

▲世界遺產合掌村則推薦「ONNYADO YUINOSYOU」，位於白川鄉合掌村入口處，建築按照合掌屋的造型設計。(圖／KKday提供)

▲「草津溫泉Aeruyado高松」，旅館融合了日式與西式風格，部分房型附有露天浴池，每晚售價4,540元起。(圖／KKday提供)

▲Klook表示，自震後持續推出多項花蓮支援計畫，用實際行動鼓勵旅客回流。（圖／Klook提供）

旅遊電商平台KKday看好訪日旅客不斷創新高，今(18)日宣布與日本知名訂房網站「Jalan」攜手合作，導入日本近萬間特色旅宿及飯店，提供旅客即時訂房服務，房源囊括日本全國各地，並精選六大類型住宿，包含城市漫遊、溫泉秘湯、仙境山景、絕美海景、世界遺產、古民農家，並於即日起至年底推出下單享88折優惠，預訂成功後再加碼送500元日本旅遊金。根據日本政府觀光局統計，今年1-7月全球前往日本旅遊的旅客數已突破2000萬人次，其中有高達350萬人次為台灣旅客，拿下赴日旅遊國家第三名，足見國人對於日本旅遊之喜好。KKday也表示，自2016年成立日本辦公室以來，KKday便長期深耕日本旅遊、與當地供應商緊密合作，開發各類深度旅遊體驗，推出一系列景點票券、交通接駁、郊區一日遊、美食饗宴等商品，為提供旅客更全面、更便捷的旅遊預訂服務，即日起與日本知名訂房網站「Jalan」攜手合作，導入當地近萬間飯店住宿，提供即時房況、動態售價、深度詳盡的旅遊資訊及用戶評價，旅客在KKday站上就可以直接預訂飯店。KKday補充，目前赴日旅遊的人氣城市，除了大阪、東京、京都外，沖繩、九州、北海道等二線城市也迅速竄升，看好下半年度將迎來賞楓、滑雪、溫泉等秋冬季旅遊商機，搶先主打北海道、京都、名古屋、東京等地的特色住宿商品，並推出早鳥優惠88折及贈送日本旅遊金500元。針對喜愛北海道以及當地滑雪、泡湯、品嚐道地海鮮料理的台灣旅客，KKday推薦鄰近富良野的「Furano Hotel」，所有客房皆能欣賞山景，飯店鄰近富良野滑雪場、精靈露台，並提供洋式、日式、宿舍等多種房型，每晚售價5,625元起；設計旅店則推薦「WE Hotel Toya」，為國際知名建築師隈研吾設計，餐食使用米其林等級的在地新鮮食材製成，可以品嚐美味的早餐與晚餐，每晚售價10,865元起。滑雪控可以選擇鄰近二世谷滑雪場的「Yumoto Niseko Prince Hotel Hirafutei」，飯店還有可欣賞羊蹄山美景的溫泉，每晚售價2955元起。此外，針對秋冬季熱門景點，如：京都、合掌村、河口湖、草津溫泉等，KKday也推薦當地特色住宿，若想體驗日式風格的古民家，首推「京都二條城那祖納日式旅館」，用傳統木造建築打造，擁有日式園景、露天風呂，每晚售價3萬1645元起。想入住世界遺產合掌村則推薦「ONNYADO YUINOSYOU」，位於白川鄉合掌村入口處，建築按照合掌屋的造型設計，可以一邊享受懷舊氛圍，一邊享用美味飛驒牛料理，每晚售價4,945元起，獨鍾河口湖美景可選擇入住「河口湖 Villa Ensoleille」，採小木屋的別墅形式，附有廚房、浴池，可容納超過10位的旅客，是三五好友或一家人的好選擇，每晚售價7,495元起。日本三大名泉之一的草津溫泉附近旅宿也有，推薦「草津溫泉Aeruyado高松」，旅館融合了日式與西式風格，部分房型附有露天浴池，每晚售價4,540元起。至於Klook，則於日前與花蓮縣政府攜手舉辦招商說明會，輔導花蓮店家商品數位化並上架於Klook平台。此次招商會吸引超過60家來自體驗行程、住宿、交通及美食等多元商家積極參與。另外， 縣府也積極推動有機觀光，結合在地有機元素與生態多樣性，透過藝人、職人、達人及各類活動的品牌加值，打造獨具特色的在地生活體驗。縣府與在地業者將推動的「兩泉騎美」溫泉養生旅遊與「慢森活零碳之旅」。「兩泉騎美」溫泉養生旅遊結合了瑞穗的「英雄泉」與玉里的「安通美人湯」，以及在地農遊和電輔車旅遊，打造健康且療癒的旅程。同時，「慢森活零碳之旅」也是有機觀光的一部分，這是一個零碳排的生態旅程，長期累積甚至能達到負碳目標。Klook表示，根據平台內部數據，海外旅客的預訂量於2024年第1季較去年同期大幅增長3倍，端午節期間的旅遊數據也僅微幅下滑，顯示出國際旅遊市場復甦的強勁潛力。Klook表示，自震後也持續推出多項花蓮支援計畫，致力用實際行動鼓勵旅客回流，如響應交通部觀光署「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，除了政府補助住宿1,000元，Klook也持續提供花蓮住宿和租車總價值最高1,000元的優惠折扣；隨著9月1日起觀光署啟動第二波花蓮住宿補助「重遊花蓮 一來再來」方案，Klook也預計將推出第二波加碼，繼續鼓勵大家前往花蓮渡假。