捲電動車大廠必翔炒股案！前台灣女富豪蔣清明　高院更一審判5年

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必翔實業董事長蔣清明被控在民國103年炒作必翔股票，一審重判13年，二審改判5年遭撤銷。高院更一審計算犯罪所得，認定未超過新台幣1億元，今天依證交法判刑5年。可上訴。判決指出，蔣清明是股票上市公司必翔實業股份有限公司實際負責人，因必翔公司有資金需求，因此以其所持有的必翔公司股票向銀行質押借款，為避免因股價下跌遭銀行提徵擔保品、追繳或強制處分（斷頭），又為伺機出脫持股獲利，竟與張姓秘書、彭姓股市操盤手等人操縱必翔公司股價。判決指出，被告蒐集人頭證券帳戶，連續以高價買入、相對成交方式，炒作必翔公司股票，導致必翔公司股價自103年5月2日前一交易日即103年4月30日收盤價每股30.55元，上漲至105年12月30日收盤價每股62.70元，再下跌至106年5月17日收盤價每股17.30 元，與同期間同類股（生技醫療類）指數、大盤指數之漲跌幅走勢顯不相當，影響必翔公司股票市場價格及證券交易市場秩序。一審台北地院認定，蔣清明等人不法獲利高達9.5億元，重判蔣女13年、併科罰金3億元；經上訴，二審台灣高等法院經計算犯罪所得，認定未超過1億元，改判5年；最高法院撤銷二審判決，發回高院，由高院更一審審理。高院更一審指出，本案犯罪期間應認定至106年5月17日止，而非僅止於105年12月31日，且「犯罪獲取的財物或財產上利益」不能加計利國皇家銀行在台灣證券帳戶賣出的必翔股票獲利部分，且應刪除非起訴書所列載帳號交易部分。更一審經重行計算後，認定本案犯罪規模未達1億元，因此不能論以法定刑較重的證券交易法的加重操縱股價罪，今天依證交法違反證券交易法的連續高買以拉抬股價罪，判刑5年，併科罰金2000萬元；沒收部分，因蔣清明與彭姓被告部分計算的犯罪利得為虧損，因此無須宣告沒收。全案可上訴。（編輯：方沛清）