中國仇日情緒再起？日籍男童上學等校車遭刺傷　行凶男子已遭逮捕

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在今年6月時，一對日本母子在中國江蘇省蘇州市等待校車時，遭到一名中國男子持刀砍傷，幸無生命危險，施以援手的一名中國籍乘務員也被刺成重傷，這起事件也掀起國際社會對中國仇外情緒的擔憂。沒想到，才過不到3個月，今（18）日又發生，一名廣東省深圳市「深圳日本人學校」的日本學生遭到一名男性攻擊受傷，目前已送往醫院接受治療，行凶男子也已經遭到當局逮捕。綜合共同社、讀賣新聞等日媒報導，日本官房副長官森屋宏18日在記者會上證實，一名在中國廣東省深圳市就讀「深圳日本人學校」的日籍男童，18日上午遭到1名男子持刀襲擊受傷，正在醫院接受治療。據日本政府相關人士說法，該名男童是在上學途中遭到襲擊。森屋宏進一步指出，持刀行凶的男子目前已經被當局逮捕，目前正在接受調查。森屋宏表示，「以保護日本國民為出發點，我們已經向當地政府提出要求，即時共享詳細資訊，防止類似事件再度發生。」目前日本駐廣州總領事館也已派遣領事人員前往當地確認事實及提供必要協助。據悉，先前中國蘇州省日本人學校，才於今年6月發生男性砍傷一對日本人母子的事件，當時蘇州日本人學校的校車載著孩童放學回家，沒想到抵達車站時，就遭到一名中國男子襲擊，除了造成一對日本母子受傷外，施以援手的一名中國籍乘務員也被刺成重傷。由於同月也傳出一起美國公民遇襲事件，兩起事件引起國際社會對中國仇外情緒的擔憂。