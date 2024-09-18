中國羽球公開賽／周天成2：0復仇中國李詩灃！直落二晉級男單16強

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「台灣一哥」周天成今（18）日在超級1000系列中國羽球公開賽首輪，面對世界第4的中國好手李詩灃，他激戰兩局後以21：17、21：18報了去年在同個賽會落敗的一箭之仇，晉級男單16強。下一輪他將要對上另一名中國選手翁泓陽和香港李卓耀之間的勝者。上周的香港羽球公開賽，周天成在男單8強賽碰上丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），最終他以15：21、14：21落敗，無緣挺進4強。今天中國賽他對上中國男單好手李詩灃，兩人過去在巡迴賽交手過1次，正是在去年的中國公開賽，由李詩灃拿下勝利。24歲的李詩灃過去拿過杭州亞運男單金牌，不過表現不夠穩定，雖然有時能夠在一些比賽擊敗高順位種子選手，但也可能爆冷被其他實力不及自己的球員給擊敗。今天首局兩人激戰到15：15之後，周天成抓住對方急於進攻的心態，連得4分拉開比數，以21：17先下一城。次局周天成更是火力全開，一度連拿9分，雖然李詩灃也一度打出15：3的猛烈攻勢，但小天還是頂住壓力先拿賽點，並且以21：18險勝晉級。而在台灣其他男單選手方面，王子維擊敗法國好手Christo Popov，下一輪要對上日本渡邊航貴；李家豪則是戰勝了「天敵」陸光祖，下一輪要對上「磨王」奈良岡功大。