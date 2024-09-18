快訊／BLACKPINK Lisa傳降落高雄巨蛋開唱？11月第一次Solo來台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lisa被爆料11月中在高雄巨蛋開唱，消息傳得沸沸揚揚。（圖／Nicolas Ghesquière Threads）

▲Lisa在MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上勁歌熱舞，十分吸睛。（圖／美聯社）

▲Lisa在MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上，不管造型或表演都很突出。（圖／美聯社）

南韓女子天團BLACKPINK 27歲泰籍成員Lisa，6月單飛後積極靠攏國際市場，日前成為首位登上MTV音樂錄影帶大獎（VMA）表演的K-Pop女歌手，不過事後被質疑對嘴做樣子，引來外媒批評。近日盛傳Lisa將首度以個人身分來台獻唱，地點在高雄巨蛋，時間為11月16日，據了解，女神確定會來台，但詳細資訊尚未明朗。近來Threads上瘋傳Lisa將來台灣開唱的消息，時間、地點為11月16日在高雄巨蛋，網友議論紛紛，「怎麼可能，她才幾首歌是要唱半小時就結束嗎」、「正好！9號陶喆 ，23號周湯豪，可以空下來給她」、「又沒說是個人演唱會還是拼盤」、「搞不好是日本的那個」、「啊啊啊啊啊！真的嗎？」據悉，Lisa確定近期會造訪寶島，不過以何種形式、會不會公開演出新歌、為專場演唱會還是拼盤表演，地點、時間、場次等細節都還不清楚，尚待官方正式公布。Lisa美國時間11日參加2024 MTV音樂錄影帶大獎，睽違2年二度以Solo之姿與會，她先以一襲裸色連帽馬甲禮服走紅毯，頒獎典禮上，換成紅色流蘇皮革中空裝，一連帶來〈New Woman〉、〈Rockstar〉兩首單曲，最後著黑色平口透視紗裙領取最佳K-POP獎，相當風光。然而，Lisa的舞台演出被網友發現疑似假唱，只是跟著預錄好的音檔對嘴型，甚至遭抓包有歌聲，但嘴唇一動也不動的畫面，權威外媒《紐約郵報》、《告示牌》批評：「不知為何邀請她」、「勇於挑戰很好，但結果很失敗！」還被《告示牌》評為最後一名的表演，歌迷則以「有開半麥」緩頰。