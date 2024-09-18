Altuve自打球被判出局！氣到「脫鞋」給裁判看　球迷：MLB瘋狗貝

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▲休士頓太空人隊球星「阿土伯」Jose Altuve脫掉鞋子，指給裁判自己被打中的位置。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓太空人隊球星「阿土伯」Jose Altuve在今（18）日的比賽第九局中，不滿一記打中左腳的自打球被判界內，提出抗議，但主審Brennan Miller認為球並未打到他，因此裁定Altuve在一壘出局，太空人終場以4：3贏球。Altuve對此判決相當不滿，大動作「脫鞋子」抗議，最終被驅逐出場，也有球迷笑稱：「這是MLB版瘋狗貝」。事件發生當下，Altuve立刻對判決提出質疑，總教練Joe Espada也跑出去為自家選手辯護。但當裁決明確表示不會改判時，Altuve脫下了被球打中的左腳的鞋子和襪子，一跛一跛地走向裁判，指著自己的腳示意他被擊中的地方，這個畫面很快引起熱議。主審Miller很快就將Altuve從比賽中趕出去，這位太空人的明星二壘手之後失望地走回到休息室。球迷在網路上也對此有趣畫面進行了討論，有些人認為Altuve的行為過激，有些人則認為裁判素質有待加強，還有人說：「Altuve簡直就是MLB版的Patrick Beverley」。如今在以色列職籃打球的「瘋狗貝」Patrick Beverley，在去年一月的一場湖人對塞爾提克的比賽中，因為不滿裁判的判決，竟在場上拿著相機畫面給裁判Eric Lewis看，但對方並未理會，還吹了Beverley 一次技術犯規，最終湖人以121：125 輸給塞爾提克。