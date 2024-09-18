近藤真彥來台開唱！超渣情史曝　騙梅艷芳成小三、正宮氣到想不開

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▲近藤真彥在和中森明菜交往期間，隱瞞有女友、追求梅艷芳，讓她在不知情下成了第三者。（圖／近藤真彥 IG）

▲梅艷芳2003年罹癌末期也要赴日本會見近藤真彥。（圖／翻攝網路）

▲近藤真彥（中）在1994年結婚後，還住在前女友買的豪宅。（圖／近藤真彥 IG）

日本80年代人氣男偶像近藤真彥，近日宣布要來台開唱，讓許多老粉絲驚喜不已，他除了以「傑尼斯偶像始祖」之稱廣為人知以外，風流倜儻的情史也是非常著名，和知名女星中森明菜、松田聖子都有過一段情，連香港「一代天后」梅艷芳也難逃他的魅力，在不知情之下意外成了他和中森明菜之間的小三。中森明菜則因為他接連劈腿，一度想不開輕生未遂。今年已經60歲的近藤真彥，13歲就被傑尼斯創辦人強尼喜多川挖掘，1979年他以勵志校園劇《3年B組金八先生》出道，之後跨足歌唱界發展，擁有多首知名歌曲，除了日本以外，也紅到亞洲各地。他在22年前曾放話說要來台灣開演唱會，不過卻遲遲沒有動作，直到最近他終於宣布明年三月將要首度來台開唱的消息，讓婆媽粉絲瞬間陷入回憶殺。事業上一帆風順的他，私生活卻是個「世紀大渣男」，傷透許多女人的心。80年代日本玉女歌手中森明菜，在1983年與近藤真彥因合作電影《愛之旅》陷入熱戀，然而男方卻在1985年兩人還在交往期間，到香港開演唱會時認識梅艷芳、展開追求並進而交往。據傳當時他對梅艷芳否認女友中森明菜的存在，讓梅艷芳不知情中成了第三者，深陷其中的梅艷芳，為了近藤真彥多次飛日本、在當地買房產、陪他到北海道開唱。之後梅艷芳發現自己是小三後才痛斬這段情，然而梅艷芳對他用情至深，在2003年得知罹患子宮頸癌時，第一件事竟不是接受治療，而是堅持要飛到日本找近藤真彥。1989年近藤真彥又再度劈腿，對象甚至還是中森明菜的「宿敵」松田聖子。近藤真彥被拍到和松田聖子共度良宵。讓中森明菜大受打擊，在近藤真彥家中割腕自殺，所幸緊急送醫後有保住性命。此事讓近藤真彥遭到輿論大力抨擊，為了挽回聲譽，他連哄帶騙的要女友一起開記者會，宣稱要求婚、在記者會現場立起宣布婚訊用的金屏風，然而他卻遲遲未現身，讓中森明菜獨自面對大票媒體，姍姍來遲後他先是撇清自殺一事和他無關，還逼中森明菜替他背書，讓女方含淚道歉、感謝對方的照顧。近藤真彥在記者會上不但沒有一句道歉，甚至莫名地開始宣傳起自己的新歌。有記者問他是否有結婚打算，他回應「完全沒有」，讓記者都怒質問：「那你為什麼要立金屏風？」，近藤真彥聞言直接起身走人，留中森明菜哭著結束記者會。1994年近藤真彥宣布與圈外女友結婚後，住進的還是中森明菜當年買給他的豪宅公寓，婚後的他死性不改，在2020年傳出出軌一名小他25歲的女社長長達5年，渣男行徑貫徹一生。