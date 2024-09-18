獨／藍白合？傅崐萁找魯明哲協調　想幫林國成「喬」交委會召委

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立法院新會期即將開議，外界關注各委員會召委選舉怎麼喬。國民黨立院黨團書記長林思銘今（18）日表示，會堅持國民黨的主體性，但也不排除跟民眾黨團合作。《NOWnews今日新聞》獨家掌握，藍營總召傅崐萁下午約見同黨立委魯明哲，希望幫民眾黨立委林國成喬到交通委員會召委席次。國民黨立院黨團原已敲定立院8個常設委員會召委人選，分別是內政委員會牛煦庭、交通委員會魯明哲、經濟委員會呂玉玲、教育及文化委員會萬美玲、財政委員會陳玉珍及衛環委員會蘇清泉。不過，牛煦庭今早傳出要將內政委員會召委「禮讓」同黨的徐欣瑩，以免破壞黨內和諧，這部分純粹是兩人之間的協調。但藍營黨團總召傅崐萁下午與原訂交通委員會召委的同黨立委魯明哲約好見面，據了解，就是為了幫民眾黨團「喬」出一個召委席次，而且就是鎖定白委林國成。消息人士表示，上會期民眾黨團總召黃國昌就曾提出希望藍營禮讓交通委員會召委給民眾黨團，只是當時藍營召委人選陳雪生非常資深，難以成局。而傅崐萁這次想讓召委給林國成，應該是希望避免柯文哲案牽連到國會藍白合延續的氣氛。只是，魯明哲都已完成黨內連署，傅崐萁若要「喬」禮讓，恐怕還是要向黨內同志說明清楚。