用過BB Call的人都幾歲了？過來人認操作超繁瑣　1職業現在還在用

昨（17）日黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用的呼叫器（BB call）在同一瞬間爆炸，造成至少11死、破4千人受傷的嚴重事件，幕後主使者被認為是以色列。事件也讓一票未曾看過BB Call的網友好奇「用過BB Call的人至少幾歲了？」隨後引出一票過來人分享用法，且現在世界上還有「1職業」仍需持續使用。
真主黨用來戶相聯繫的BB call集體爆炸事件，引發全球關注，還一度傳出該BB call是台灣廠商「金阿波羅」的產品，不過後續公司董事長許清光稍早出面澄清，黎巴嫩爆炸案中所使用的呼叫器是由一家名叫BAC歐洲公司所製，該公司有權掛上金阿波羅的品牌，事發之後已經致電抗議，「我們是一家負責任的公司，這件事令人非常尷尬」。
事件爆發後，就有鄉民在論壇PTT上發文，「用過BB Call的人至少幾歲了？因為現在八、九年級的年輕人，但多數應該都沒看過這個東西，但現在都已經有智慧型手機了，為什麼還要使用這種30多年前的通信商品？」
貼文曝光後，立刻引出大批網友討論，綜合所有網友的說法，大約是在40歲以上的台灣人，才是有機會看過、用過BB call的年齡層。至於使用方式，也有階段性演變，最早是只能聽到聲音通知，隨後還要用公共電話打到總台，詢問對方留下的訊息，再由總台人員口述，進行回應後，回應對方也是同樣過程。
隨著技術持續進步，後來也出現有螢幕顯示號碼的BB Call，看到對方來電話號碼後，直接用公共電話回撥，直接省略了打到總台的麻煩過程。此外，也因爲可以顯示號碼，也出現了情侶拿來「數字傳情」用途，數字0通常被拿來當作「你」，數字「2」通常被用來表示「愛」，台灣人愛用的520「我愛你」、1314「一生一世」、「1763」一起用餐等數字用語，也是在這時期出現的。
不只真主黨！BB call在全世界還有一職業在用
雖然後來隨著手機的出現，BB call迅速消失在大眾的視線中，但時至今日，在全世界各地仍有一些人持續在使用，那就是「醫師」職業，胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享，過去因為部分舊型心臟節律器會受到電波干擾，所以醫院還是有醫師會使用「BB call」。
蘇一峰也表示，日本漫畫的醫龍第一集也有提到上述情形，還有公視「大醫院小醫師」劇中也是使用BB call，「醫師大概是最後一個使用BB call的族群了」。
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用過BB call的人都幾歲了？過來人曝繁瑣使用方式
事件爆發後，就有鄉民在論壇PTT上發文，「用過BB Call的人至少幾歲了？因為現在八、九年級的年輕人，但多數應該都沒看過這個東西，但現在都已經有智慧型手機了，為什麼還要使用這種30多年前的通信商品？」
貼文曝光後，立刻引出大批網友討論，綜合所有網友的說法，大約是在40歲以上的台灣人，才是有機會看過、用過BB call的年齡層。至於使用方式，也有階段性演變，最早是只能聽到聲音通知，隨後還要用公共電話打到總台，詢問對方留下的訊息，再由總台人員口述，進行回應後，回應對方也是同樣過程。
隨著技術持續進步，後來也出現有螢幕顯示號碼的BB Call，看到對方來電話號碼後，直接用公共電話回撥，直接省略了打到總台的麻煩過程。此外，也因爲可以顯示號碼，也出現了情侶拿來「數字傳情」用途，數字0通常被拿來當作「你」，數字「2」通常被用來表示「愛」，台灣人愛用的520「我愛你」、1314「一生一世」、「1763」一起用餐等數字用語，也是在這時期出現的。
不只真主黨！BB call在全世界還有一職業在用
雖然後來隨著手機的出現，BB call迅速消失在大眾的視線中，但時至今日，在全世界各地仍有一些人持續在使用，那就是「醫師」職業，胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享，過去因為部分舊型心臟節律器會受到電波干擾，所以醫院還是有醫師會使用「BB call」。
蘇一峰也表示，日本漫畫的醫龍第一集也有提到上述情形，還有公視「大醫院小醫師」劇中也是使用BB call，「醫師大概是最後一個使用BB call的族群了」。