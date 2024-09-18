台灣隊載譽歸國！第47屆國際技能競賽　我國奪得「2金3銀10銅」

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▲第47屆國際技能競賽代表團凱旋歸國。（圖／勞動部）

第 47 屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）於今(113)年9月15日在法國里昂圓滿落幕。我國由勞動部長何佩珊親自率團參賽，臺灣國手在此次比賽中表現傑出，榮獲2金3銀10銅28優勝，團隊總成績在69個參賽國中名列第4，為國爭光，成績斐然。今天下午代表團搭機抵達桃園機場，何佩珊對國手及培訓團隊的卓越表現給予高度讚揚。何佩珊致詞表示，國手們在第47屆國際技能競賽中的表現非常精彩，同時也取得優異的成績，稱讚國手們展現出扎實的專業技能及精湛技術，也特別感謝裁判長及工作團隊辛勞，強調正是全體的共同努力，使得代表團能夠在此次比賽中充分發揮實力，取得佳績。何佩珊期勉國手們在各自技能領域中持續學習與精進，不斷突破自我，迎接未來挑戰。勞動部也將繼續支持技能人才的培訓和發展，陪伴選手們成長。為表彰國手及培訓團隊的卓越貢獻，勞動部將於9月30日在台北漢來大飯店舉行頒獎典禮。對於獲得金牌、銀牌、銅牌及優勝的國手，將依技能競賽實施及獎勵辦法規定，發給每人新臺幣10至120萬元不等的奬金，此外，其培訓團隊也將獲得最高60萬元獎金。勞動部期許國手們在未來的職涯中繼續精進技能、提攜後進，為臺灣技職培育再創佳績。