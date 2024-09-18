味全龍中秋四連戰吸引近7.5萬人！大巨蛋「超級滿月」彩蛋超吸睛

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▲味全龍在中秋節當天，於大巨蛋頂投影「超級滿月」作為驚喜彩蛋，希望帶給全場球迷最難忘的中秋團圓夜。（圖／味全龍提供）

▲味全龍在中秋四連戰中，邀請Pub女王「黃小琥」在賽後開唱，全場球迷都開啟手機的閃光燈應援，現場氣氛絕佳。（圖／味全龍提供）

味全龍上周末於臺北大巨蛋進行主場四連戰，也是大巨蛋啟用後的首檔中秋賽事活動。球團不僅於昨日(17）日免費發贈特製月餅，本次舉辦大巨蛋首檔中秋賽事活動，，豪華卡司陣容堪稱跨年演唱會規格，而球團也斥資近600萬元提升聲光特效。其中，令球迷「最為有感」的即是專為賽後演唱增設的場中陣列喇叭，以及運用雷射藝術融合龍隊主題曲量身打造的「天幕光雕秀」，9月29日味全龍將重返台北大巨蛋，並攜手全球知名遊戲《暗黑破壞神》舉辦聯名主題日，主視覺設計特別以陣中球員、啦啦隊變身遊戲角色復刻經典場景，日前公布後即令粉絲玩家掀起滿滿情懷與討論。