中央補助台南11區偏鄉自來水延管　明年6月底前完工

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▲台南市楠西區灣丘里竹仔圾供水延管工程施工。(圖／南市府經發局提供)

▲透過增設加壓站，讓自來水亦可往地勢偏高地區供給。(圖／南市府經發局提供)

台南市府為改善無自來水地區用水問題，市府經發局今年1至8月已向中央爭取補助經費6千餘萬元，施作玉井區等11個行政區11案自來水延管工程，其中9案工程已接水，全部工程預定於明年6月前完工，解決117戶居民用水問題。市長黃偉哲表示，臺南市供水普及率99.05%名列六都第二，因台南市幅員遼闊，部分偏遠山區自來水延管工程艱鉅，工程所需經費龐大，且須設置加壓站與配水池，用地涉及國有地撥用之繁雜程序，如遇到私人土地，更有賴各機關溝通、協調與克服困難始能施作。南市府今年度向經濟部水利署爭取補助經費及協調台水六區處代辦施作楠西區灣丘里竹仔圾及安南區本原街一段262巷供水延管工程等11案供水延管工程，總工程經費為6554萬7000元，改善玉井區、善化區、學甲區、東山區、安定區、後壁區、新化區、歸仁區、安南區、楠西及柳營區等11行政區用水。南市府為解決無自來水地區民生用水問題，黃偉哲也特別要求經濟發展局積極爭取中央補助經費，統計自108年迄今，已獲核定自來水延管工程共98案，總工程經費約4億元，有效解決無自來水戶數共761戶。經濟發展局長林榮川表示，為再提升自來水普及率，經發局與第六區管理處邀集相關單位實地勘查，經確認相關費用、環境條件及評比之各要項內容，仍約有369戶尚無自來水可用，所需總工程經費約4.8億元。林榮川也指出，未來將逐年編列南市府「無自來水地區供水改善計畫－自來水延管工程」配合款，持續向中央爭取更多經費補助，辦理台南市無自來水地區延管工程，解決民眾飲用水問題，並提升生活品質。