讓熱心的人都有資格當這職務　林浤澤提案放寬鄰長資格

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高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤今(18)日提案修正「高雄市政府鄰長遴聘實施要點」，建議放寬鄰長須設籍在所任職鄰之規定，調整為只要設籍在同一個里且具居住事實即可擔任鄰長。林浤澤說，此建議提案若通過，不僅遴選資格彈性，讓熱於服務人員可以勝任，更有助於公共服務效能提升。高雄市前鎮區區公所今天舉行113年度里業務會報，邀集市府相關局處及里長出席，會中諸多里長建議提案進行說明，將基層對地方建議事項與市府局處進行雙向溝通，期盼解決地方疑難雜症。林浤澤表示，鄰長一職為協助里長處理基層業務工作，內容涵蓋包括：政策宣導、活動辦理、環境清潔、關懷弱勢…等多項任務。由於鄰長職責繁重，部分鄰人口或年齡等因素無法找到合適人選，且許多里內的鄰僅隔一條街，甚至隔兩三戶就為另一個鄰，實際上生活圈相同，放寬設籍該鄰規定不僅合理，也能讓有意願貢獻的人擁有參與公共事務的機會。此外，林浤澤也認為，許多公共設施或商家如持有志工身份者可享有優惠，建議製作「鄰長身份卡」，為辛苦的鄰長夥伴增加社會福利，一起為市政工作努力，打造更幸福的環境。