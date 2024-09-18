大谷翔平季後賽復出不妥？日媒建議：守外野更好助道奇火力最大化

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隨著季後賽即將到來，關於大谷翔平是否會以投手身份在季後賽復出的話題，引起了廣泛關注。然而，根據日媒《日刊體育》分析，讓大谷擔任外野手或許是更現實的選擇。道奇投手群近期表現不佳，總教練Dave Roberts對此倍感壓力，但道奇若要爭奪世界大賽冠軍，日媒建議應該開啟全攻擊模式，而非貿然讓「投手大谷」復出。道奇隊投手問題越發嚴重，近6場比賽丟了42分，平均每場失7分，甚至讓三壘手Enrique Hernandez在9月兩度登板投球。道奇的王牌投手Tyler Glasnow本季已經提前報銷，另兩位投手Gavin Stone與Clayton Kershaw仍在傷兵名單中，使得《洛杉磯時報》對「投手大谷」季後賽復出的期待也隨之升高。然而，大谷進行右肘手術還不到一年時間，道奇總經理Andrew Friedman已明確表示，大谷本季不會以投手身份復出。而相比之下，日媒認為，大谷以左外野手身份出賽更加實際，雖然Roberts先前受訪時表示，讓大谷守外野的機率雖不大，但與投手復出相比顯得更具可行性。道奇若想奪冠，或許最佳策略是採取全攻擊型陣容。大谷本季已出賽146場，幾乎佔據指定打擊（DH）的主要位置，這也壓縮到其他球員輪休的空間，特別是捕手Will Smith，他是球隊具備長打能力的強打，本季累計轟出18支全壘打和70分打點，但他本季作為DH的出場次數寥寥可屬，未能充分發揮道奇強大的打擊能力。再加上第二捕手Austin Barnes的傷勢惡化，Smith的負擔將進一步增加。日媒認為，如果讓Smith擔任更多DH，並讓大谷兼任外野手，或許能有效釋放球隊的進攻火力，為道奇爭冠提供更大助力。