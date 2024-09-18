張國煒出手了！委任律師控張國華等5人涉背信　改定遺囑執行人

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長榮集團創辦人張榮發過世後，高達140億餘元遺產全數由四子星宇航空董事長張國煒繼承，今（18）日張國煒委任律師18日赴台北地檢署，對大哥張國華遺屬執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源等一共5人提告背信，並向台北地方法院聲請解任遺囑執行人職務，改定適格之遺囑執行人。18日下午，張國煒委任律師林文鵬等人北檢提告，表示張榮發遺囑是指定張國煒接班集團總裁，這份遺囑的有效性，也經過地方法院、高等法院及最高法院認定，4名遺囑執行人及張國華皆明知張榮發此事，4名遺囑執行人本應協助張國煒接任集團總裁。律師團表示，不過4名執行人卻違背遺囑執行人應忠實履行遺囑之任務，竟夥同張國華，製作2016年3月24日遺囑執行人會議紀錄，惡意違背遺囑，選任張國華擔任長榮集團主要控股公司，巴拿馬長榮國際的常任董事及常任總裁，使張國華擅自違法無權處分EIS資產，並掌控長榮集團，張國華更於2016年3月24日同日的會議記錄，以巴拿馬長榮國際常任董事及常任總裁身分，選任遺囑執行人柯麗卿擔任巴拿馬長榮國際董事、總裁，兩者私相授受、酬庸至此，完全將遺囑執行人忠實義務拋諸腦後。律師團指出，4人及張國華的行為，不僅是對張榮發遺囑的公然蔑視，更構成刑法背信犯罪；再者，自張榮發先生逝世迄今，已逾8年半，4人不但與張國華共謀惡意違背遺囑，更未依照遺囑內容積極執行職務，致遺囑執行牛步不前，根本不適任遺囑執行人職務，故一併向台北地院聲請解任4人職務，並請另行改定適格遺囑執行人，以盡速落實張榮發遺囑。