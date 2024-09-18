大谷翔平「50轟50盜」倒數！推估最可能對教士達成　挑戰單季52轟

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平今（18）日敲出本季第48轟，目前他還差2轟2盜就達成「50轟50盜」，以他目前平均3-4場就產生1發全壘打和1次盜壘的情況下，他有機會在對上9月底對上聖地牙哥教士的系列賽達成。大谷翔平目前出賽148場比賽，678打數敲出48轟、完成48盜，平均每3-4場敲出1支全壘打和1次盜壘，以這個速度來看，推估有機會在當地時間9月24-26對聖地牙哥教士隊的3連戰中達成。道奇隊目前剩下11場比賽，還將對上洛磯6場、馬林魚2場和教士3場，他也不是沒有機會超前在對洛磯的系列賽達成（20-22日），因為該隊本季投手群發揮不佳，防禦率高達5.40，為全聯盟唯一「破5」的球隊；被敲198支全壘打，也是聯盟第一。另外，大谷翔平均每場比賽開轟率為0.324，他還剩下11場比賽，因此可預期大約會產生出2.56支，因此他本季最終的全壘打數可能是51或52支。大谷翔平的表現在日本國內已經成為一種現象和日常，日本前國腳本田圭佑今日在節目上也稱讚前者，直言他的表現「有如怪物」一般，主持人石橋貴明問他覺得對方那些方面特別強大，本田說：「純粹的力量」。本田圭佑很實際地認為，對於運動員來說身體素質就等於天賦，他說達比修有的父親是伊朗人，所以他的身材出眾不意外，但大谷父母都是日本人，能達到這樣的身體肯定付出很多努力。另外，本田圭佑還特別期待能看看未來的大谷翔平，原因是他想知道這樣的天才如何從巔峰進入生涯晚期仍保持著狀態，他解釋說：「梅西的足球生涯目前就處於這個階段」，自己也想看看未來大谷面對自己投球和打擊狀態下滑時，怎麼去應對。