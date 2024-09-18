K董出招了！張國煒控告張國華等5人「違反遺囑」涉背信罪

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長榮集團創辦人張榮發於2014年立下遺囑將140億遺產全數留給四子張國煒，並接任集團總裁，引發大房三子張國政不滿，提起遺囑無效訴訟。纏訟8年後，最高法院日前已判決張榮發遺囑有效，張國煒可望分得遺產。針對張榮發遺產執行，張國煒今（18）日下午委託律師團前往台北地檢署提告哥哥張國華、遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源5人涉犯背信罪，同時向台北地院聲請解任遺囑執行人職務，改定適格遺囑執行人。張國煒透過律師團林文鵬、朱慧倫、李奎霖、吳佩真指出，張榮發先生遺囑是指定張國煒接班集團總裁，這份遺囑的有效性，經過地方法院、高等法院及最高法院認定。4位遺囑執行人及張國華明知張榮發的遺囑，是將所創辦的長榮集團經營權交由張國煒，卻拖延執行，甚至惡意違反遺矚。張國煒具狀控訴，4位遺囑執行人本應協助他順利接任長榮集團總裁，但柯麗卿、劉孟芬、吳界源、戴錦銓身為遺囑執行人，竟無視張榮發遺囑，違背忠實踐履遺囑之任務，夥同張國華製作105年3月24日遺囑執行人會議記錄，惡意違背遺囑，選任張國華擔任長榮集團主要控股公司巴拿馬長榮國際（EIS）的常任董事及常任總裁。林文鵬指出，張國華接著擅自違法無權處分EIS資產，並掌控長榮集團迄今。張國華更大喇喇地於105年3月24日同日的會議記錄，以巴拿馬長榮國際常任董事及常任總裁身分，選任遺囑執行人柯麗卿擔任巴拿馬長榮國際董事、總裁，兩者私相授受、酬庸至此，完全將遺囑執行人之忠實義務拋諸腦後。林文鵬表示，柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源以及張國華的行為，不僅公然蔑視張榮發的遺囑，更構成刑法背信犯罪。因此向台北地檢署提出刑事背信告訴，以捍衛張榮發遺囑。另張榮發逝世至今已超過8年半，柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源不但與張國華共謀惡意違背張榮發的遺囑，更未依照遺囑內容積極執行職務，導致遺囑執行牛步不前，不適任遺囑執行人職務，因而一併向台北地院聲請解任4位遺囑持行人職務，並請法院另行改定適格的遺囑執行人，以儘速落實遺囑內容，讓逝者安息。此外，針對張國煒委託律師控告張國華及柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬、吳界源等5人一事，星宇航空則回應表示，這屬於董事長張國煒的個人家族事情，公司不方便回應。