大谷翔平想在季後賽登板嗎？笑回「我不知道」　回主場將開會討論

大谷翔平想在季後賽登板嗎？洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平，今（18）日在交手邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第48轟，在大聯盟生涯累計達到219轟，超越韓國球員秋信守，成為「亞洲全壘打王」。此外，由於大谷翔平近期的投球復健狀況看似相當良好，因而出現不少討論聲浪，不過在外媒訪問中，談到是否會想在季後賽登板投球，大谷翔平笑著回應：「我也不知道。」坦言要等回到道奇主場後，才會進行開會討論。
大谷復健飆150公里 道奇教頭沒把話說死
原先以「二刀流」聞名的大谷翔平，因為在去年10月進行手肘手術後，就專注在打擊發揮，在今（18）日的單季48轟出爐後，距離大聯盟史無前例的「50轟、50盜」里程碑，只剩下最後2轟、2盜，顯現「一刀流」的大谷翔平也相當有實力。
但綜合外電指出，大谷翔平在15日的比賽前，曾在牛棚進行投球的復健訓練，當時最快球速已經來到93英里（約150公里），以相當接近個人最速的160公里球速，且總共練投了25球，也是手術後的新高。
季後賽想登板？ 大谷笑語帶過
針對大谷翔平是否可能在季後賽登板投球的討論，總教練Dave Roberts選擇不把話說死，表示：「可能性相當低，但並不是零。」即便這個回應，在外界的看法兩極，但仍讓不少球迷心生期待，希望在本季的季後賽就看見大谷翔平重回投手丘。
根據日本媒體《中日體育》報導指出，外國媒體在今（18）日賽後詢問大谷翔平，自己是否會想要在季後賽登板投球，大谷翔平只是微笑並簡短得說道：「我不知道。」並補充表示，這個問題還沒討論過，主要都是專注在復健進度的部分，可能等到回歸道奇主場後，會再開會討論後續的規劃。
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原先以「二刀流」聞名的大谷翔平，因為在去年10月進行手肘手術後，就專注在打擊發揮，在今（18）日的單季48轟出爐後，距離大聯盟史無前例的「50轟、50盜」里程碑，只剩下最後2轟、2盜，顯現「一刀流」的大谷翔平也相當有實力。
但綜合外電指出，大谷翔平在15日的比賽前，曾在牛棚進行投球的復健訓練，當時最快球速已經來到93英里（約150公里），以相當接近個人最速的160公里球速，且總共練投了25球，也是手術後的新高。
季後賽想登板？ 大谷笑語帶過
針對大谷翔平是否可能在季後賽登板投球的討論，總教練Dave Roberts選擇不把話說死，表示：「可能性相當低，但並不是零。」即便這個回應，在外界的看法兩極，但仍讓不少球迷心生期待，希望在本季的季後賽就看見大谷翔平重回投手丘。
根據日本媒體《中日體育》報導指出，外國媒體在今（18）日賽後詢問大谷翔平，自己是否會想要在季後賽登板投球，大谷翔平只是微笑並簡短得說道：「我不知道。」並補充表示，這個問題還沒討論過，主要都是專注在復健進度的部分，可能等到回歸道奇主場後，會再開會討論後續的規劃。