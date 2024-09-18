NBA 內幕消息：兩大巨星LeBron和 Curry 的緊張關係「確實存在」

大谷翔平想在季後賽登板嗎？笑回「我不知道」　回主場將開會討論

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（18）日接受媒體訪問，談到是否會想在季後賽登板投球，笑著說道：「我也不知道。」坦言要等回到道奇主場後，才會進行開會討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（18）日接受媒體訪問，談到是否會想在季後賽登板投球，笑著說道：「我也不知道。」坦言要等回到道奇主場後，才會進行開會討論。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平想在季後賽登板嗎？洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平，今（18）日在交手邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第48轟，在大聯盟生涯累計達到219轟，超越韓國球員秋信守，成為「亞洲全壘打王」。此外，由於大谷翔平近期的投球復健狀況看似相當良好，因而出現不少討論聲浪，不過在外媒訪問中，談到是否會想在季後賽登板投球，大谷翔平笑著回應：「我也不知道。」坦言要等回到道奇主場後，才會進行開會討論

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷復健飆150公里　道奇教頭沒把話說死

原先以「二刀流」聞名的大谷翔平，因為在去年10月進行手肘手術後，就專注在打擊發揮，在今（18）日的單季48轟出爐後，距離大聯盟史無前例的「50轟、50盜」里程碑，只剩下最後2轟、2盜，顯現「一刀流」的大谷翔平也相當有實力。

但綜合外電指出，大谷翔平在15日的比賽前，曾在牛棚進行投球的復健訓練，當時最快球速已經來到93英里（約150公里），以相當接近個人最速的160公里球速，且總共練投了25球，也是手術後的新高

大谷翔平動刀的右手臂也正在恢復當中。根據道奇隊主帥dave roberts在節目上的說法,大谷似乎並非不可能於季後賽登板投球。(圖/美聯社/達志影像)
大谷翔平動刀的右手臂也正在恢復當中。根據道奇隊主帥dave roberts在節目上的說法,大谷似乎並非不可能於季後賽登板投球。(圖/美聯社/達志影像)
季後賽想登板？　大谷笑語帶過

針對大谷翔平是否可能在季後賽登板投球的討論，總教練Dave Roberts選擇不把話說死，表示：「可能性相當低，但並不是零。」即便這個回應，在外界的看法兩極，但仍讓不少球迷心生期待，希望在本季的季後賽就看見大谷翔平重回投手丘。

根據日本媒體《中日體育》報導指出，外國媒體在今（18）日賽後詢問大谷翔平，自己是否會想要在季後賽登板投球，大谷翔平只是微笑並簡短得說道：「我不知道。」並補充表示，這個問題還沒討論過，主要都是專注在復健進度的部分，可能等到回歸道奇主場後，會再開會討論後續的規劃。

▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍重砲大谷翔平，今（18）日在對決邁阿密馬林魚隊的比賽，敲出本季第48轟，也正式以生涯219轟超越秋信守、登頂「亞洲全壘打王」。可惜道奇隊這一場投手戰力崩盤，全場被敲15支安打，終場以9：11落敗，2連勝被終止。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍重砲大谷翔平，今（18）日在對決邁阿密馬林魚隊的比賽，敲出本季第48轟，也正式以生涯219轟超越秋信守、登頂「亞洲全壘打王」。可惜道奇隊這一場投手戰力崩盤，全場被敲15支安打，終場以9：11落敗，2連勝被終止。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇今（18）日對上邁阿密馬林魚，大谷翔平在3局上第二打席從馬林魚投手Darren McCaughan手中，敲出本季第48轟，繼續刷新大聯盟紀錄，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘，同時這也是大谷首次在馬林魚主場LoanDepot Park開轟，大谷僅差兩座球場，就能完成大聯盟現役30座球場都有開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇今（18）日對上邁阿密馬林魚，大谷翔平在3局上第二打席從馬林魚投手Darren McCaughan手中，敲出本季第48轟，繼續刷新大聯盟紀錄，距離「50轟50盜」，只剩下2發全壘打和2次盜壘，同時這也是大谷首次在馬林魚主場LoanDepot Park開轟，大谷僅差兩座球場，就能完成大聯盟現役30座球場都有開轟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）


大谷翔平攻克「致命弱點」！打破棒球傳統觀念　進逼「50轟50盜」

影／大谷翔平第48轟！首度在邁阿密開轟　僅差2座球場「大滿貫」

大谷翔平掃第48轟！一戰破4紀錄　賽後對「未能多得分」感到可惜

大谷翔平「破紀錄第48轟」球被她給撿到！19歲女大生直言：不會賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選