祖克柏1年砸7億請保鑣！「科技4巨頭」安全花費曝光

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美國大企業執行長皆需雇用大批保鑣，來維護他們及家人的人身安全，近期有美媒曝光，全球科技巨頭執行長一年究竟在個人安全保護上花了多少費用，包含Meta的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）以及輝達執行長黃仁勳等人的價碼也被公開。根據美國商業雜誌《財星》報導，位於美國亞利桑那州安全保護公司LionHeart執行長赫爾佐格（Herzog）表示，企業投資保護執行長非常重要，特別是如果他們是世界上最富有的人，例如祖克柏或特斯拉創辦人馬斯克等人。赫爾佐格的公司為政客和知名人士提供安全保障，他表示，這類名人執行長尤其可能成為攻擊目標，如果他們出了什麼事，該公司可能會在財務和聲譽上受到打擊，「當你談論的是一個身價數百萬美元或數十億美元的人，且他們掌管著整個公司時，確實存在被綁架或勒索暗殺的可能性」。赫爾佐格透露他們的服務內容以及費用，公司的保鑣都是經過專業訓練的安保人員，提供的服務每小時至少要60美元（約新台幣1904元），光是2名保鑣一年的雇用費，可能就超過100萬美元（約新台幣3200萬元）。報導提到，祖克柏花在個人安全保護的費用是其他科技巨頭的至少三倍，Meta在2023年為祖克柏的個人安全支出了2340萬美元（約新台幣7億元），包含940萬美元（約新台幣2.8億元）的直接安全開銷，以及額外的1400萬美元（約新台幣4.2億元）用於祖克柏和他家人個人安全相關的額外開支。根據Meta向美國證券交易委員會 (SEC)所提供的資料顯示，前兩年祖克柏在安全花費上的金額甚至更多，2022 年和 2021 年的個人安全費用分別超過 2,400 萬美元和 2,500 萬美元。至於特斯拉創辦人馬斯克，根據美國證券交易委員會的文件，特斯拉於 2023 年向馬斯克旗下的一家安全公司支付了 240 萬美元（約新台幣7200萬元）的安全服務費用，並在今年 2 月之前支付了 50 萬美元。馬斯克今年七月曾宣稱，過去八個月裡有兩個人試圖殺害他，但並未成功。輝達在提交的文件上也顯示，2024年時為黃仁勳支付了約220萬美元（約新台幣6.98億元），用在住宅安保及諮詢費用上，並額外花費數十萬美元用於安全監控服務以及車輛與司機等。蘋果公司（Apple.inc）的執行長庫克（Tim Cook）的安全支出費用則是這四人之中最低，2023年蘋果在庫克的安全保護支出上約花費了82萬美元（約新台幣2460萬元），甚至比他的私人飛機使用費160萬美元（約新台幣4,800萬元）還低。