特企／實踐ESG發展　ViewSonic攜社福機構助偏鄉弱勢兒少勇敢追夢

全球視訊與教育科技解決方案領導品牌 ViewSonic ，近期攜手財團法人熱愛生命文教基金會與社團法人臺灣好里家社福協會，透過健康護眼、精準色彩與優異畫質的顯示螢幕導入，共同打造科技賦能的數位教學環境，助力台灣偏鄉及弱勢兒少勇敢追夢、讓未來綻放更多潛能！
ViewSonic台灣區總經理黃金得表示：「ViewSonic 在台灣市場深耕超過35年，秉持聯合國可持續發展目標（SDGs）的精神，並將實踐 SDG4 優質教育視為重要指標之一，積極推動ESG永續發展，期望持續透過自身專業回饋社會。本次攜手台灣兩大社福機構，藉由前瞻技術研發的產品支持偏鄉與弱勢兒少教育，提升遠距教學品質與豐富藝術創意潛能，助力孩子們在追逐夢想的路上發光發熱。」
讓科技為教育插上翅膀，ViewSonic助力偏鄉與弱勢兒少提升遠距教學品質
ViewSonic 致力以創新科技提升生活和教育體驗、弭平資源落差。觀察到在台灣偏鄉及弱勢兒少由於家庭支持較為不足、且基金會資源有限，因此電腦、螢幕等學習設備多數老舊，無法滿足現代教育需求，也時常在遠距教學過程中，因為硬體設備關係而影響學習效果與熱忱。ViewSonic 進而攜手財團法人熱愛生命文教基金會與社團法人臺灣好里家社福協會，透過護眼學習顯示器 VA240-h 與專業色彩顯示器 VP2756-2K導入教育環境，希望能透過科技挹注，讓孩子們能夠在更好的環境中學習和創作，成為翻轉弱勢與偏鄉家庭的推手與肩膀。
財團法人熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺表示：「由於童年的經歷，我深知教育對於偏鄉與弱勢家庭的重要性。面對當今國際化的時代趨勢，我們積極推動遠距教學的希望工程，從英語課拓展到品格教育、職能、技能、動能及國際視野培訓的凡星計畫。很感謝ViewSonic提供的高品質顯示器，顯著改善了孩子們的學習環境，讓偏鄉及弱勢兒少能夠在更理想的條件下成長茁壯。」
ViewSonic專業色彩顯示器 VP2756-2K與護眼學習顯示器 VA240-h，強化社福機構培育目標
ViewSonic 提供致力於偏鄉與弱勢教育的財團法人熱愛生命文教基金會護眼學習顯示器VA240-h，螢幕為 24 吋 FHD 全高清畫質，搭載 SuperClear® IPS 面板，提升兒少的學習與創作體驗，更具備僅需 1 毫秒的反應時間（MPRT）與100Hz 可變更新率，提供最佳的螢幕效能和舒適的學習流暢度。
由 YouTuber 蔡阿嘎創立的社團法人臺灣好里家社福協會，致力於支持兒少將才藝化作專業才能、實踐夢想翻轉人生。此次 ViewSonic 攜手臺灣好里家社福協會，透過 ColorPro 系列 VP2756-2K 專業色彩顯示器，支持具備影像創作等藝術專長的孩子們。VP2756-2K 具備 Pantone 認證的精準色彩以及符合人體工學的旋轉支架，成為校園攝影新星馬同學與紀錄片與音樂創作新秀廖同學的創作夥伴。期許未來他們能創作更多溫暖人心的影像作品，讓創作專才大放異彩。
關於ViewSonic
ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference”。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見此。
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讓科技為教育插上翅膀，ViewSonic助力偏鄉與弱勢兒少提升遠距教學品質
ViewSonic 致力以創新科技提升生活和教育體驗、弭平資源落差。觀察到在台灣偏鄉及弱勢兒少由於家庭支持較為不足、且基金會資源有限，因此電腦、螢幕等學習設備多數老舊，無法滿足現代教育需求，也時常在遠距教學過程中，因為硬體設備關係而影響學習效果與熱忱。ViewSonic 進而攜手財團法人熱愛生命文教基金會與社團法人臺灣好里家社福協會，透過護眼學習顯示器 VA240-h 與專業色彩顯示器 VP2756-2K導入教育環境，希望能透過科技挹注，讓孩子們能夠在更好的環境中學習和創作，成為翻轉弱勢與偏鄉家庭的推手與肩膀。
財團法人熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺表示：「由於童年的經歷，我深知教育對於偏鄉與弱勢家庭的重要性。面對當今國際化的時代趨勢，我們積極推動遠距教學的希望工程，從英語課拓展到品格教育、職能、技能、動能及國際視野培訓的凡星計畫。很感謝ViewSonic提供的高品質顯示器，顯著改善了孩子們的學習環境，讓偏鄉及弱勢兒少能夠在更理想的條件下成長茁壯。」
ViewSonic專業色彩顯示器 VP2756-2K與護眼學習顯示器 VA240-h，強化社福機構培育目標
ViewSonic 提供致力於偏鄉與弱勢教育的財團法人熱愛生命文教基金會護眼學習顯示器VA240-h，螢幕為 24 吋 FHD 全高清畫質，搭載 SuperClear® IPS 面板，提升兒少的學習與創作體驗，更具備僅需 1 毫秒的反應時間（MPRT）與100Hz 可變更新率，提供最佳的螢幕效能和舒適的學習流暢度。
由 YouTuber 蔡阿嘎創立的社團法人臺灣好里家社福協會，致力於支持兒少將才藝化作專業才能、實踐夢想翻轉人生。此次 ViewSonic 攜手臺灣好里家社福協會，透過 ColorPro 系列 VP2756-2K 專業色彩顯示器，支持具備影像創作等藝術專長的孩子們。VP2756-2K 具備 Pantone 認證的精準色彩以及符合人體工學的旋轉支架，成為校園攝影新星馬同學與紀錄片與音樂創作新秀廖同學的創作夥伴。期許未來他們能創作更多溫暖人心的影像作品，讓創作專才大放異彩。
關於ViewSonic
ViewSonic是全球視訊與教育科技解決方案的領導品牌，1987年創立於美國加州，業務覆蓋全球100多個國家。憑藉超過35年的視覺技術專業，ViewSonic提供全方位的硬體、軟體、內容及服務，推出5吋到760吋各式螢幕尺寸的產品，包括互動顯示器、大型顯示器、LED顯示器、電磁筆顯示器、顯示器、投影機、軟體即服務、人工智慧服務及互動式內容等。此創新生態系賦予教育、工作場所和個人更好的創造、協作與無縫學習能力。ViewSonic 以顧客滿意度為核心，致力於研發性能卓越的產品，同時秉持全面的環境、社會及治理標準，實踐永續生產。在ViewSonic，我們的使命是讓客戶 "See the difference”。 欲了解更多ViewSonic重要訊息，請參見此。