特企／遠百週年慶！台中大遠百送iPhone16　遠百信義A13火炒K-pop

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百貨週年慶火力全開炸出旺盛購買力，全台遠東百貨9月19日由台中大遠百搶先加入戰局，精品品牌卡位撩動時尚慾望，遠百信義A13大打K-pop牌，強勢吸睛不容錯過。由於精品改裝、商品調整，加上高門檻消費回饋，遠百有信心全台遠百週年慶檔期能衝出6%成長的漂亮成績單。台中大遠百以「尋秘時尚島」為消費者指南各大品牌新品，包括彩妝香氛、男女服飾、休閒旅行等，結合全館超過800家品牌及11大銀行聯手祭出促銷優惠、品牌日活動及餐飲好食券鞏固主顧客，一起探索無限魅力的尋秘時尚島。【全台遠百週年慶檔期】⦁ 台中大遠百9月19日(四)~10月8日(二)⦁ 遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百花蓮10月17日(四) ~11月5日(二)⦁ 遠百桃園10月24日(四) ~11月12日(二)⦁ 遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月31日(四) ~11月19日(二)⦁ 遠百板橋中山11月13日(三) ~12月2日(一)⦁ 遠百竹北11月14日(四) ~12月1日(日)台中大遠百週年慶優惠祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元，9月19日~9月30日單筆1萬元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送700元，9月19日~9月30日APP會員獨家加碼女男童裝單筆滿6,800元加送200元。國際精品首12日單筆1萬元送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬元送1,000元。大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。信用卡加碼超值回饋，11大銀行全館單筆6,000元分6期送200元、1萬元分6期送400元，10大銀行刷數位3C(含Apple、MUJI)單筆分期1萬元分6期送500元。除了促銷優惠外，台中大遠百與清晨製袋祭出獨家聯名帆布袋，將台中大遠百獨特帆船建築外觀設計在帆布袋上，清晨製袋懷抱環保理念，使用全球回收標準GRS回收料材質製作，消費滿額就可以帶回家環保愛地球。HAPPY GO卡點點成金好康限量快閃扣200點即贈100元、扣500點即贈250元。台中大遠百精名品看好中部客群消費力，週年慶檔期舉辦精品店開幕及多場品牌鑑賞茶會，邀請顧客蒞臨共襄盛舉。香港設計師品牌Cafuné即日起舉辦快閃店，推出獨家系列及促銷，購買兩個包包即可獲贈品牌Camber Sling手機包乙個，指定包款享獨家85折優惠。Max Mara新品鑑賞會邀請VIP顧客欣賞，BARBOUR、DEVIALET、Y-3在9月中陸續開幕。於2F世界名品專櫃消費滿額即贈Chloé針管香水瓶、MICHAEL KORS香氛蠟燭、BALLY造型雨傘。看準消費者對於化妝品的強大需求，台中大遠百週年慶推出首四日必搶明星商品，祭出上萬組獨家商品，集結各大品牌Estée Lauder、SKII、資生堂東京櫃、sisley、Lancôme、LA MER、Kiehl's及shu uemura……等，聯合推出獨家回饋特惠組、指定商品下殺7折起；除享2,000元送200元外，霸氣回饋滿萬再加送200元、5萬元破天荒再送出700元，配合銀行活動高達20%以上回饋。年底尾牙採購需求，各式各樣家電用品全面促銷，居家必備的節能家電、一機多用家電、最新3C等，搭配全館滿千送百最划算。8、9樓單筆消費滿額還有機會兌換各項小家電，保健器材祭出當日單筆滿20萬元即贈最新款iPhone 16(128G)。精品消費客群年輕化，偶像代言與品牌話題成為流行新指標，由韓國女子天團BLACKPINK推出的首款官方遊戲《BLACKPINK THE GAME》聯名面膜就在遠百信義A13週年慶！2024 由韓國大勢男團Seventeen金珉奎代言的Calvin Klein在網路上掀起討論在週年慶全新改裝登場，展現年輕與潮流接軌的風格魅力。華夏美學為主題，打造融合東西雙方風格的時尚品牌SHIATZY CHEN、日本設計師品牌ZUCCa、義大利時尚品牌CINQUE都在週年慶全新亮相，豐富多元化購物新選擇。10月5日(六)~11月20日(三)期間憑遠百APP於全館單筆消費每滿5,000元發票和遠百APP會員累點，即可獲得APP電子抽獎序號乙張，可以累送，消費滿額抽跑趴神隊友光陽電動車i-One AIR山脈灰乙台。10月17日(四)~10月20日(日)憑遠百APP於全館使用振興券單筆消費滿9,000元加贈200元抵用券乙張。