真主黨拿BB Call被炸死！李心潔代言過　范曉萱、大嘴巴寫成歌

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▲李心潔〈慢跑鞋〉MV置入某廠牌的BB Call。（圖／滾石唱片YouTube）

▲范曉萱創作的〈數字戀愛〉以BB Call為發想。（圖／福茂唱片YouTube）

黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器（俗稱BB Call）當地時間昨（17）日於各處被引爆，已知造成至少9人死亡、約3000人受傷，外媒報導這批呼叫器來自台灣金阿波羅公司（GOLD APOLLO）公司，引發關注。BB Call盛行於90年代末，為方便通訊，幾乎人手一機，不僅李心潔曾經代言，范曉萱、大嘴巴還以BB Call入歌，顯見BB Call在早年和民眾生活密不可分。在手機還沒有普及的年代，人們使用BB Call傳送數字和他人聯繫，台灣在1992年突破百萬使用量，7年後達到最高峰，李心潔1999年8月推出第三張專輯《裙擺搖搖》，其中一首主打歌〈慢跑鞋〉MV中，李心潔和臨時演員多次拿著BB Call傳情，該款人型BB Call外型新潮，有20組內鍵鈴聲、鬧鐘和冷光面板，獲得不少年輕人喜愛。范曉萱1998年5月發行第四張專輯《Darling》，當中收錄的〈數字戀愛〉由她譜曲、填詞，歌詞便以當時最流行的BB Call「數字密碼」為發想，如「3155530 都是都是我想你 520 是我愛你 000 是要kissing」、「7788250 都是都是在罵你 570是我氣你 744是去死死（台語）」，道出情侶間的感情絮語。由愛紗、懷秋、MC40及宗華組成的嘻哈團體「大嘴巴」，2015年發表以「Baby call」為諧音的歌曲〈BB Call〉，編曲運用80年代港式舞曲、DJ刷盤效果音等元素，致敬那個男女藉由呼叫器維繫感情的年代，歌詞「B.B. Call Baby Call 等待你呼叫我」、「B.B. Call Baby Call 感覺正在傳送」等，勾起不少人的回憶。