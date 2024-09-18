超馬選手林義傑涉著作權案　知情人士嘆政治追殺如柯文哲、馬英九

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台灣超馬選手林義傑2022年遭檢方指控成立「真相智財公司」，與影視公司合作包攬訴訟，北院分別判處林義傑5月、6月有期徒刑，可易科罰金，全案可上訴。政壇人士今（18）日揭該事件內幕，林義傑政治立場鮮明，從檢警調搜查的過程，超出比例原則，跟柯文哲、馬英九被「社會公審」如出一轍，「儼然是政治追殺」。林義傑在判決出爐隨即發聲明表示，將會繼續上訴，捍衛自身名譽不被司法迫害，但政壇人士指出，林義傑事實上已在長期的司法新聞戰役中被貼上許多標籤，甚至還指稱他是「蟑螂」，根本是人格抹煞，對名譽傷害極大。據了解，真相公司在2021年7月份成立之時，林義傑在同年東京奧運期間發表了數篇關於體育改革重要性的文章；8月執政黨政府高層就曾電話徵詢，希望推薦林義傑擔任體育署長，但林義傑直接婉拒；同年12月，總統府也有意接見台灣長跑代表人物，林義傑再次婉拒，等於連續給執政黨政府碰了兩次軟釘子，「展現其鮮明政治立場」。隔年4月，檢察官即刻傳訊林義傑，並偵查真相公司；5月林義傑公開發文批評政府防疫缺失，6月就遭突襲搜查、開拘票，被上銬。政壇人士直言，不免讓人聯想執政黨是不是恐怖情人？因為追不到就毀人清白來殺雞儆猴？林義傑的案子總結來說就是「被盯上」。回顧林義傑司法案件，該人士說，檢方在處理林義傑案件中的手法粗糙程度，跟這次檢廉透過媒體釋放消息，希望當事人「社會性死亡」如出一徹。林義傑疑似涉及《律師法》、包攬訴訟罪，在嚴格意義上都不屬於重罪，理當可以請當事人到案說明即可，直接上銬是為何？作為知名公眾人物，相關畫面經過渲染，已對當事人人格造成傷害，檢方在偵查過程極盡汙辱之能事，是不是有特定政治意圖？尤其，在林義傑案件中「偵查不公開」也淪為口號，過程裡頭相關單位對媒體不斷放話、修理，從一開始謠傳林義傑獲利「千萬不法所得」，到最後變成90萬，相差甚巨，檢方如何自圓其說？令人費解的是，台灣的司法應該是「無罪推定」，然而檢方在林義傑的案件中顯然是「先射箭再畫靶」，標準前後不一。該人士分析，在2022年1月陳姓男子涉及雷同案件遭檢方起訴，同年6月即遭法院判決無罪；檢方顯然不願參考前列無罪判例。而林義傑主張著作權法37之4條已明確規定，「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。」如果影業公司都已經授權給真相公司，真相公司就已經有了專屬授權權利，如果無視專屬授權之消極權益排他性，基本上就涉羅織之嫌疑。該人士強調，加上近日檢廉調一連串針對特定人士開刀，不免令人擔心台灣民主法治國家，是否在對待不同政黨立場異己已經「不演了」，林義傑政治立場「偏向在野陣營」，也難怪被貼上惡意標籤，遭大力清算，林要有心理準備。