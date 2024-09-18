巷仔內／傅崐萁擬讓1席召委　唯恐柯文哲案壞藍白合大局？

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立法院新會期拍板20日開議，8個常設委員會召委選舉，朝野黨團也早就開始佈局。不過，其中資源最多、最是熱門的交通委員會，國民黨團在拍板魯明哲後，總召傅崐萁卻又起心動念，想禮讓給白委林國成。知情人士透露，傅崐萁今天下午找魯明哲協商，其實沒那麼順利。因為魯明哲早已連署完成，若要禮讓，「未免有點為難」，畢竟還有黨內同志需要交代。民眾黨團方面，林國成則透露，自己還沒接到任何有關禮讓的消息。總召黃國昌對召委如何「藍白合」？則始終不肯鬆口，強調要等藍營黨團幹部人選確定後再討論。眾所周知，交通部預算多、建設多，一直是區域立委搶破頭的委員會；更不用說，2025年度交通部政策宣傳預算一口氣增加超過8成，更是藍、白陣營都磨刀霍霍，打算強力監督賴清德政府、力求表現的最佳舞台。知情人士指出，其實上個會期，傅崐萁跟黃國昌，本來就是討論交委會召委要禮讓林國成，最後是因為國民黨陳雪生實在太資深，才未能成局。這次傅崐萁再度把禮讓白營的念頭動到交通委員會頭上，充其量也只是延續上會期的討論罷了。只是，這次跟先前的情況大大不同，民眾黨主席柯文哲亂帳案跟京華城弊案纏身，早已大傷民眾黨支持度，若要比照上個會期的藍白合氣氛，難說藍營內部不會有異音。像是白委喊出要凍結總統府預算，藍營態度就相當保守。之後緊接而來的，就是週五憲法法庭做出死刑釋憲判決、下月還有國會改革法案釋憲判決，各種重大議題在立院20日開議後都是挑戰，藍白立場是否真能一致？而柯文哲起訴與否、以及涉案輕重，也都攸關社會觀感，屆時藍白黨團在立法院，是否還能融洽合作？這場召委選舉，可能就會成為新會期藍白合的試金石，看看雙方到底是不是情比金堅。