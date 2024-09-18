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巷仔內／傅崐萁擬讓1席召委　唯恐柯文哲案壞藍白合大局？

記者林詠青／特稿

▲國民黨團總召傅崐萁打算禮讓交通委員會召委席次給民眾黨立委林國成，但要成局恐怕不容易。（圖／資料照片）
▲國民黨團總召傅崐萁打算禮讓交通委員會召委席次給民眾黨立委林國成，但要成局恐怕不容易。（圖／資料照片）
立法院新會期拍板20日開議，8個常設委員會召委選舉，朝野黨團也早就開始佈局。不過，其中資源最多、最是熱門的交通委員會，國民黨團在拍板魯明哲後，總召傅崐萁卻又起心動念，想禮讓給白委林國成。

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知情人士透露，傅崐萁今天下午找魯明哲協商，其實沒那麼順利。因為魯明哲早已連署完成，若要禮讓，「未免有點為難」，畢竟還有黨內同志需要交代。民眾黨團方面，林國成則透露，自己還沒接到任何有關禮讓的消息。總召黃國昌對召委如何「藍白合」？則始終不肯鬆口，強調要等藍營黨團幹部人選確定後再討論。

眾所周知，交通部預算多、建設多，一直是區域立委搶破頭的委員會；更不用說，2025年度交通部政策宣傳預算一口氣增加超過8成，更是藍、白陣營都磨刀霍霍，打算強力監督賴清德政府、力求表現的最佳舞台。

知情人士指出，其實上個會期，傅崐萁跟黃國昌，本來就是討論交委會召委要禮讓林國成，最後是因為國民黨陳雪生實在太資深，才未能成局。這次傅崐萁再度把禮讓白營的念頭動到交通委員會頭上，充其量也只是延續上會期的討論罷了。

只是，這次跟先前的情況大大不同，民眾黨主席柯文哲亂帳案跟京華城弊案纏身，早已大傷民眾黨支持度，若要比照上個會期的藍白合氣氛，難說藍營內部不會有異音。像是白委喊出要凍結總統府預算，藍營態度就相當保守。

之後緊接而來的，就是週五憲法法庭做出死刑釋憲判決、下月還有國會改革法案釋憲判決，各種重大議題在立院20日開議後都是挑戰，藍白立場是否真能一致？而柯文哲起訴與否、以及涉案輕重，也都攸關社會觀感，屆時藍白黨團在立法院，是否還能融洽合作？這場召委選舉，可能就會成為新會期藍白合的試金石，看看雙方到底是不是情比金堅。

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