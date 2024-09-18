響應交通安全月！交通部航港局與公路局辦大型車行車安全宣導

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▲交通部航港局與公路局共同舉辦港區大型車行車安全宣導活動，以響應交通安全月。(圖／高雄市區監理所提供)

▲交通部航港局與公路局共同舉辦港區大型車行車安全宣導活動，進行誓師儀式。(圖／高雄市區監理所提供)

▲交通部次長陳彥伯(右)及高雄市政府副秘書長王啟川(左)在大型車上進行視野死角體驗。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部航港局與公路局於今(18)日，在高雄市區監理所，共同舉辦港區大型車行車安全宣導活動，以致力提升港區交通安全，並響應交通安全月。交通部航港局與公路局港區大型車行車安全宣導活動，是由交通部政務次長陳彥伯主持，航港局副局長陳賓權、高雄市政府副秘書長王啟川、交通局局長張淑娟、台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠、高雄市區監理所所長劉育麟等人，以及高雄地區大型車業者代表與會，共同響應交通安全月，宣導港區大車行車安全。交通部政務次長陳彥伯表示，由於港區內有許多貨櫃車及連結車等大型車輛出入，大車駕駛視線死角多，加上轉彎造成的內輪差，容易造成行車風險，交通部航港局配合交通部公路局舉辦此一大型車業者強化行車安全宣導活動，期能致力提升港區交通安全。航港局副局長陳賓權指出，航港局在活動中，串聯多家大型客貨運業者，共同宣導正確的行車安全觀念，希望提升駕駛及民眾對交通安全的意識，並在會場，安排大型貨櫃車，邀請與會人員登上駕駛座，體驗駕駛的視野死角範圍，以強化行車安全。陳賓權並呼籲大型拖板貨櫃車駕駛，進入商港管制區，一定要遵守港區作業及速限規定，轉彎及作業區起步前注意要「慢、看、停」，以維護港區作業人員之安全。