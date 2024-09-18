金阿波羅喊冤！董座呼叫器100%非台灣製　許美華提3點大哉問

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黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（俗稱BB Call），在本（9）月17日發生集體爆炸事件，造成9死近3千傷，而此批呼叫器來自台灣廠商「Gold Apollo」（金阿波羅），公司負責人許清光喊冤，直指產品的設計與製造均由BAC公司負責，更喊話要跨國提告，對此，科技專家許美華提出3點疑問，也表示不是台灣廠商喊冤「不是我做的」就能完全卸責。許美華先提到，台灣公司金阿波羅發聲明說，這批貝魯特炸掉的呼叫器不是他們製造的，是另一間叫BAC的當地公司做的，只是掛名金阿波羅的品牌，但產品設計與製造均由BAC公司負責，跟金阿波羅所有產品都不同，公司老闆還說要跨國提告。因此，許美華提出3點疑問，第一是為什麼黎巴嫩當地的公司BAC，養了一批工程師，自己負責產品設計與製造，卻要掛台灣品牌？「難道是台灣品牌金阿波羅有什麼了不起的品牌形象，在當地比較有知名度、比較好賣嗎？」第二，貼台灣品牌可以讓買家看到MIT，比較沒有戒心？如果真主黨知道呼叫器從設計到製造都不是台灣公司做的，只是貼台灣品牌，他們敢買嗎？第三，在爆炸事件後，大家應該都知道貼牌是怎麼回事了吧？「現場證物出現MIT，這就是貼牌的好處。」許美華認為，這事內情真的不單純，完全諜報電影劇情。「所以，台灣廠商真的完全沒有責任嗎？」許美華問，金阿波羅在跟BAC公司簽下長期貼牌授權及區域代理合作協議時，有沒有白紙黑字在協議中要求對方，而且確實稽核？像是「BAC產品不可以違反國際制裁禁令」、「產品不能用在軍武用途」、「不可以出貨給恐怖組織」？許美華表示，如果金阿波羅有做到這些，證實自己確實是被代理商騙了，那就是BAC違反協議，金阿波羅可以大聲喊冤提告，否則，金阿波羅就是明知道黎巴嫩烽火連天，還閉著眼睛授權貼牌給當地代理商，絕對脫不了道德跟法律責任「有些錢是不能賺的」。