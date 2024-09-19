技藝閃耀亮眼！勞動部高屏澎東分署培訓學員國際賽獲獎

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華(中)到法國國際賽競賽場上，為該分署培訓的銲接國手黃竑熏(左)及配管與暖氣國手呂臣勳(右)加油打氣。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動力發展署高屏澎東分署培訓的銲接國手黃竑熏(右3)及配管與暖氣國手呂臣勳(右2)，拿下國際賽優勝獎牌，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華(左2)、訓練師黃仲興(右1)、高雄高工指導老師李光義(左1)一路陪伴支持。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓的銲接國手黃竑熏、配管與暖氣國手呂臣勳2人於日前，到法國里昂參加國際技能競賽獲得佳績，展現出我國職業訓練的堅強實力，為國爭光。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，2024年第47屆國際技能競賽於日前，在法國里昂舉行，我國選手在來自全球69個國家的頂尖好手中脫穎而出，勇奪總獎牌數共43面，這項輝煌的成就，背後是無數選手和培訓團隊的共同努力，其中，該分署培訓的銲接國手黃竑熏及配管與暖氣國手呂臣勳，更在此屆國際賽獲得佳績，展現出我國職業訓練的堅強實力。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華與訓練師黃仲興、高雄高工指導老師李光義也到法國國際賽競賽場上，為該分署培訓的銲接國手黃竑熏及配管與暖氣國手呂臣勳加油打氣。郭耿華說，配管與暖氣職類國手呂臣勳，在高中時期就立下決心，要在技能競賽的道路上闖出一番天地，他從109年起開始參與技能競賽，經過4年的不懈努力，終於在國際賽場上榮獲優勝獎牌。而銲接職類的國手黃竑熏，此次也憑藉著對銲接的熱情和堅毅的意志，在國際賽場上脫穎而出，奪下優勝獎項，他非常感謝高屏澎東分署訓練師黃仲興和呂建瑩為他量身打造的訓練計畫，以及長期的陪伴與鼓勵，讓自己能夠在國際賽場名留青史，這些都是他最珍惜的過程，這些過程也讓他更有信心面對未來的任何挑戰。郭耿華指出，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署為培育優秀的技術人才，不僅提供優質的訓練設備及資源，更為選手及學員們營造了一個充滿友善溫暖和支持的學習環境，無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會，該分署致力於為年輕人的職業生涯打下堅實的基礎，進一步為國家的技術發展注入新的活力，此次的國際技能競賽成果，讓世界看見了台灣，更反映出政府對於技能教育的重視與深耕。