蝸牛小米粽已釀3死！食藥署急送檢體揪兇手　2時間點揭曉

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台東金峰鄉賓茂及壢坵部落，傳出多人因食用「蝸牛小米粽」而疑似集體食物中毒事件，截至目前已有12人送醫搶救，其中3人宣告不治。食藥署今（18）日表示，已經收到台東縣送達檢體3件，粗估農藥類檢驗約2天會有初步結果，毒物分析大約1週左右會有初步結果。據了解，83歲的曾姓老婦人，日前自製「蝸牛小米粽」，裡面包有蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等食材，但曾婦於17日自行食用之後，身體出現不適，送醫搶救不治。由於曾姓突然死亡，家屬治喪期間並不知情，又將其生前自製的「蝸牛小米粽」再煮給親友食用，另外還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，未料親友陸續出現嘔吐、抽搐等食物中毒症狀，共有11人送醫，整起案件目前共造成3人死亡、4人命危。有關台東部落疑似食品中毒案，食藥署晚間表示，北區管理中心王姓科長等3人，於15：20會同疾管署、北榮毒物專家醫師，前往台東馬偕醫院瞭解臨床狀況。食藥署指出，研檢組已經收到台東縣送達檢體3件，為血桐、蝸牛及食餘檢體，照片如下，已經著手進行檢驗，粗估聚乙醛、有機磷農藥類約2天會有初步結果，是否誤用有毒植物及其他可能毒物分析，大約1週左右會有初步結果。