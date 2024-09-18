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金阿波羅BB Call五大出口地區曝光　美國占第一、今年進口2.4萬套

記者鍾泓良／台北報導

▲​​​​​​​金阿波羅總部位於台灣新北市汐止，除了生產BB Call，也包括餐廳點餐呼叫機、旅館無線服務鈴等。圖為金阿波羅餐點呼叫機 ，非新聞當事機。（圖／記者許若茵攝，2024.09.18）
▲​​​​​​​金阿波羅總部位於台灣新北市汐止，除了生產BB Call，也包括餐廳點餐呼叫機、旅館無線服務鈴等。圖為金阿波羅餐點呼叫機 ，非新聞當事機。（圖／記者許若茵攝，2024.09.18）
台灣公司金阿波羅的通訊呼叫器（俗稱BB Call）產品疑似被改造成襲擊黎巴嫩真主黨的炸彈，17日集體爆炸造成9死、3000傷。經濟部今（18）日公布，該公司今年1至8月前五大出口地區，分別為美國、香港、澳洲、荷蘭及法國，光出口美國就達2.4萬台。

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經濟部統計今年1至8月金阿波羅出口數據，前五名出口地區為美國、香港、澳洲、荷蘭、法國。

其中，美國今年前8個月共進口24771套，占最多；香港進口5570套排第2；澳洲今年已進口3665套。荷蘭及法國則進口了1808套及1264套。

金阿波羅下午發生出聲明，澄清發生爆炸的呼叫器機種AR-924，是由另外一家長期貼牌授權及區域代理合作關係的匈牙利公司BAC CONSULTING KFT（BAC）所生產，並非台灣所設計生產。

針對匈牙利的出口紀錄，經濟部表示，金阿波羅近2年半內出口至匈牙利的時間是在2022年，共計254套，但並沒有出口至匈牙利的產品型號紀錄。

經濟部中午說明，向廠商了解後，業者說明該呼叫器的製造與組裝都在台灣完成，呼叫器僅有接收功能，內裝電池容量約為一般3號電池，無爆炸造成死傷可能；金阿波羅檢視媒體及圖片後，認為是否為該公司的產品存有疑問，並判斷呼叫器應為出口後遭改裝。

金阿波羅總部位於台灣新北市汐止，除了生產BB Call，也包括餐廳點餐呼叫機、旅館無線服務鈴等。

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