林岱樺主張國土計畫法重新檢討　暫緩實施

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針對「國土計畫法」預計明年4月30日公告上路，立委林岱樺今(18)日表示，該法若貿然施行，必將影響農民生計與地方發展，應廣徵民意後重新研議，現階段行政院應暫緩實施。林岱樺指出，國土計劃法以國土保育為名，實際上嚴格限制土地使用和開發，對農民、土地所有權人等各方造成負面影響，阻礙地方的經濟活動，已經引起地方農會普遍不滿。林岱樺主張應暫緩實施國土計劃法，針對區域計劃法增加其彈性應用，逐步增加保育相關規定。林岱樺也指出，國土計劃法在執行過程中，因中央與地方各單位的計劃素養不足、專業人力短缺，使得法案推行困難重重，法案實施後，原先根據區域計劃法允許的土地開發專案，包括產業園區渡假村、加油站、幼兒園、安養院等，均被取消，將導致人民產生相對剝奪感。林岱樺強調，國土計畫是國家長遠發展的重要基礎，不應匆促上路，應該更為審慎地探討，廣納民間意見，確認無虞後再進行實施，以避免民怨的產生。