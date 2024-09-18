「少女時代」Tiffany視訊突爆哭！秀英吐背後原因　孝淵聽完噴淚

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▲秀英（左）登上孝淵（右）的節目，大聊團體之間的趣事。（圖／翻攝自YouTube 효연의 레벨업）

▲「少女時代」成員秀英將在日本Solo出道。（圖／記者鄭孟晃攝）

韓國女團「少女時代」成員秀英即將在10月底以Solo歌手之姿在日本出道，近來她在孝淵的YouTube節目上聊到過去種種回憶，當孝淵問她專輯做得怎麼樣時，秀英說Tiffany已經聽過，Tiffany聽完大哭，說想起了12歲的秀英，秀英也想到，自己聽Tiffany在洛杉磯第一次Solo演唱會時，也是感動到哭了。秀英和孝淵在節目上回憶起過去練習生時期的種種，當孝淵問她專輯製作得怎麼樣時，秀英表示錄好音會發給她聽，孝淵又問自己是不是第一個聽到的，沒想到秀英直白說，已經發給Tiffany聽過了，讓孝淵吃了飛醋，秀英接著分享，Tiffany在聽完之後立刻打了視訊電話給她，「秀英也回憶起，當年聽Tiffany在美國洛杉磯第一次Solo的演唱會時，也是一樣的心情，Tiffany的父母都沒哭，她在台下哭得唏哩花啦，秀英說，「想想她一定是付出了多少努力才能到達那邊，我們分享並理解彼此的成長時期，真的知道對方在進步。」講完連孝淵都哭了。除此之外，秀英也很佩服孝淵走上DJ之路，本以為她只是玩玩，沒想到非常認真，還當上大型品牌活動的DJ，她提及這次在聲樂課真的很努力，因為必須一個人唱3分鐘的獨奏，她更理解主唱太妍、Tiffany，她也認為當年10幾歲時跟現在30幾歲再上聲樂課，感受很不同，因為小時候什麼都不懂，只是照著做，現在能理解一些東西，就進步得很快。