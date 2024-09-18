前教育部長潘文忠獲頒「一等教育專業獎章」　鄭英耀力讚遠見

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教育部部長鄭英耀今（18）日下午於部務會報頒贈前部長潘文忠「一等教育專業獎章」，以公開表彰他在任內對我國教育事業的卓越貢獻。教育部指出，在潘文忠的領導下，各學制及相關教育政策得到了顯著的提升與擴展。在「成就每一位不一樣的孩子」的核心理念下，不僅推動了從基礎教育到高等教育的全面改革，更涵蓋了原住民族教育、海洋教育及雙語教育等多個重要領域。這些政策不僅在規劃上取得突破，更實際落實，造福無數莘莘學生。教育部分享，潘文忠任內致力於推動多項教育政策，包含原住民族教育、海洋教育、雙語教育及高等教育等。例如協助修訂「原住民族教育法」，推動「海洋教育政策白皮書」的修訂，並在雙語教育領域爭取前瞻計畫經費，顯著提升了教育品質和覆蓋面。此外，潘文忠還制定「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，支援高等教育及技職教育，並促進國際教育合作。另外，在特殊教育、學前至高中教育、青年發展教育、體育發展與各級教師權益維護等法令及各項重要政策推動上，亦不遺餘力而且成效斐然。鄭英耀在頒獎典禮上讚揚潘文忠的遠見、努力及卓越成就，感謝他對教育事業的無私奉獻，並表示他的貢獻不僅改善了教育政策，也深化了對不同領域的理解和支持，潘文忠的努力將永遠銘刻在教育歷史中，也將激勵未來的教育工作者持續努力。為肯定對潘文忠的貢獻表示最誠摯的感謝，教育部特頒發一等教育專業獎章，並祝福潘未來生活幸福安康，也期待教育工作能穩健推展，為國家培育更多優秀的人才。