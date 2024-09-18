看《幕府將軍》好想去日本？劇組驚曝：大多數在這邊拍　假冒日本

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▲《幕府將軍》的日本古代建築，是在加拿大外景地搭建起來。（圖／摘自IMDb）

▲《幕府將軍》叫好叫座，連外景地都吸引觀眾想前往朝聖。（圖／摘自IMDb）

在美國電視艾美獎創下單一影集單季獲獎最高紀錄的《幕府將軍》，最熱門的相關話題之一，就是片中的日本美景到底在哪？有些觀眾看完首季就想前往朝聖，但劇組人員透露驚人真相，原來絕大多數的外景，都在加拿大的英屬哥倫比亞拍攝，還有一些簡短的內容在倫敦取景，日本只有部分空景被剪進影片中，可說所佔比重比起加拿大，簡直微乎其微。如果在最理想的狀況之下，時代背景設定在日本古代的《幕府將軍》，當然要在日本拍攝，只是根據親自參與監製的男主角真田廣之表示，日本現在已經太現代化，很容易就拍到天線或一些現21世紀的設施，加上戲的籌拍過程經過一番波折，還碰到新冠肺炎疫情，最後才決定在加拿大的英屬哥倫比亞打造古典日式建築場景。妙的是，一堆日本演員來到加拿大的外景地，驚嘆當地的風貌怎麼可以跟日本這麼像？既然連日本人都被說服，其他各地的觀眾當然不會懷疑這齣戲不是在日本拍的。眾所周知，《幕府將軍》的原著曾在1980年被拍成迷你影集，那時在全美首播時締造轟動的收視反應，除了找來在歐美有高知名度的紅星理查張伯倫來扮演流落日本的英國水手，又請來日本資深影帝三船敏郎扮演大將軍，卡司吸引力已經掀起話題，而劇組砸大錢將大隊人馬拉到日本出外景，把許多日本古色古香的建築都呈現在畫面中，讓老美看了大開眼界。雖然新版《幕府將軍》在艾美獎獲獎總數，或是劇評成績都超越舊版，可是舊版絕大多數在日本實地出外景，這一點是新版所不能及。新版《幕府將軍》早已宣告還會再拍兩季，編導正在從原作者其他關於亞洲的著作中，尋找下面兩季情節內容的靈感，而真田廣之坦言希望第2季真的能夠在日本拍攝，就不知是否能如願。倒是歐美已有「《幕府將軍》景點之旅」的行程在賣，只不過主打倫敦和加拿大，旅行社則是以「劇中場景靈感來源」作為日本行程的促銷詞。