不只周星馳喜劇片！石班瑜獻聲這些角色也廣為人知　堪稱經典

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▲《新白娘子傳奇》中的許仙姊夫李公甫，也是石班瑜的經典表演。（圖／摘自YouTube）

▲關繼威在《大太監與小木匠》亦是由石班瑜國語配音。（圖／摘自YouTube）

資深配音演員石班瑜在北京去世，享壽66歲。他在觀眾心目中最經典的表演，莫過於成為香港喜劇天王周星馳在台灣的「御用配音員」，自從「賭俠」開始為周星馳的角色獻聲，由於效果十足，連星爺本人都認可他的聲音演出效果，之後多部作品都交由他替自己「說國語」。但除了在周星馳電影之外，石班瑜也為不少電視劇和電影配過音，尤其是在台灣和大陸都締造高收視的《新白娘子傳奇》，他一人分飾多個角色，尤其是江明扮演的許仙姊夫李公甫，親切又逗趣，令觀眾印象深刻。在石班瑜還沒成為「星爺代言人」之前，曾被認為聲音特質比較無法為正派主角獻聲，那時在一堆古裝劇都是負責太監、奸臣類的角色，竟然就此成為個人特長，之後周星馳在兩集《鹿鼎記》電影，以及關繼威在連續劇《大太監與小木匠》都是演假太監，由石班瑜來替他們聲音演出，最是恰當不過。《大太監與小木匠》雖然收視碰到席捲台港的《包青天》，始終無法開出紅盤，但石班瑜的逗趣演出讓關繼威的表演顯得更靈活，增加不少可看性。周星馳影片中除《鹿鼎記》外，《逃學威龍》系列和《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》等台灣觀眾耳熟能詳的經典，都是石班瑜聲音主演，他自己認為最好玩的是配《唐伯虎點秋香》的台語版，之後周星馳來台灣拍了兩支茶飲的廣告，分別扮演梁山伯和唐伯虎，也都是石班瑜來配音，此廣告中的著名笑聲「哈哈哈哈哈」連5次的笑聲，深入觀眾心中，久久難忘。據傳有回周星馳來台宣傳，一開口之後，觀眾反而納悶：「怎麼不是你的聲音？」可見石班瑜幕後獻聲有多被台灣觀眾習慣與喜愛。好萊塢動畫《功夫熊貓》系列，前兩集配音陣容都是藝人掛帥，第3集由石班瑜接替潘瑋柏為主角阿波獻聲，角色的喜感更被突顯，也是他後期比較重要的美國卡通作品。在台轟動一時的日本電影《再見了，可魯》也曾配國語版，裡面石班瑜聲音歲出盲眼的渡邊先生一角，是難得一回不搞笑、不耍奸詐的「正常人」角色。