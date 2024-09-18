石班瑜曾揭《賭俠》配音祕辛！劉德華、周星馳價碼不同　收入曝光

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▲石班瑜當時身體還很健康。（圖／翻攝自YouTube 命運好好玩）

周星馳（星爺）御用台灣配音員石班瑜17日病逝，享壽66歲，2022年他染上「肺曲黴菌」身體每況愈下，他身體還硬朗的時候，曾在節目《命運好好玩》中分享配音故事，當年在配《賭俠》的時候，因為劉德華的聲音比較成熟，周星馳想找年輕的聲音才找上他，石班瑜也透露，民國70幾年的時候，配八點檔一集是1500元台幣，即便是現在，仍舊是1500元，讓現場來賓驚訝不已。石班瑜4年前在《命運好好玩》中分享配音趣事，當時他的聲音還很宏亮，現場也秀了一段周星馳電影中的經典角色，如同星爺就在現場一般，他透露當初在配《賭俠》的時候，因為劉德華的聲音比較成熟，周星馳就想找年輕一點的聲音，大概有5個人去試鏡，配電影中的一段「昨天我們家菲律賓女傭，去市場遇到一個賣魚的，說你就是賭神。」主持人何篤霖問，配到演員大小牌，價錢有差嗎？配劉德華有比較貴嗎？石班瑜說，「稍微有點差別，就是3千、2千的差別。」何篤霖好奇，接著問配音員的酬勞怎麼算，石班瑜大方分享，「當年，民國70幾年一部八點檔連續劇，不論角色，一集是1500元新台幣，35年後的今天，他們現在配，還是1500元，還扣稅。」而且八點檔是每天播，配音員都是固定早上4點半去配音，就為了趕在晚上的播出，十分辛苦。1991年，石班瑜在《賭俠》中開始替周星馳配音，雖然周星馳曾覺得他過於誇張，但正因為他誇張的笑聲，配上周星馳的演技，成為許多人心中的經典，後來也被周星馳認可，成為台灣專用配音員，搭著周星馳的光環，他也在配音圈小有名氣，後來包括關繼威《大太監與小木匠》、《功夫熊貓3》主角阿波都能聽到他的聲音。