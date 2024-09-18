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石班瑜真實死因曝光！「心臟驟停」離世　6月為統一獅開球成絕響

記者施以慧／綜合報導

▲石班瑜今（18）日傳出因心臟驟停離世，讓粉絲相當不捨，而他6月份登上台南棒球場開球的畫面，如今也成為絕響。（圖／CPBL 中華職棒 YouTube）
▲石班瑜今（18）日傳出因心臟驟停離世，讓粉絲相當不捨，而他6月份登上台南棒球場開球的畫面，如今也成為絕響。（圖／CPBL 中華職棒 YouTube）
曾為影壇巨星周星馳擔任御用配音演員的石班瑜（原名石仁茂）今（18）日驚傳因「心臟驟停」離世，享壽66歲，而他今年6月份應統一獅球團邀請，到台南棒球場擔任開球嘉賓，如今也讓球迷相當感嘆：「竟然是絕響了，石班瑜老師一路好走！」

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石班瑜死因曝光　因「心臟驟停」離世

據悉，石班瑜入行以來，已經配音過超過300部影劇作品，其中以周星馳的「御用配音員」最為人熟知，如今現年66歲的他傳出因心臟驟停而於北京辭世，周星馳也在社群上發聲悼念。

▲石班瑜6月8日時才替統一獅開球，沒想到如今卻傳出離世消息。（圖／CPBL 中華職棒 YouTube）
▲石班瑜6月8日時才替統一獅開球，沒想到如今卻傳出離世消息。（圖／CPBL 中華職棒 YouTube）
 石班瑜6月曾到台南開球　球迷感嘆成絕響

另外值得一提的是，石班瑜今年6月份曾到過台南，當時是統一獅球團發出邀請，希望石班瑜能到台南棒球場開球，並參加「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題日，當時精華影片裡還能出現石班瑜的身影，沒想到如今只能懷念。

許多球迷在得知石班瑜離世的消息，也跑影片下方留言：「大家青春裡都有一位石班瑜」、「老師再見…當時有幸去球場聽您獻聲，如今卻成絕響」、「竟然是絕響了，石班瑜老師一路好走。」

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