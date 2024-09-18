中國取消對台34項農產品零關稅優惠！國台辦：搞「台獨」只會禍台

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中國財政部今（18）日發出公告，稱自2024年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅的優惠政策，理由是台灣對中國農產品採取歧視性的禁止、限制等措施。對此，中國國台辦發言人陳斌華表示，賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，只會「禍台」害台。中國財政部的公告中指出，台灣單方面對中國產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，因此根據《中華人民共和國進出口關稅條例》有關規定，自2024年9月25日起，停止執行對部分原產於台灣地區的農產品免徵關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行。對此，國台辦發言人陳斌華表示，大陸方面秉持「兩岸一家親」理念，於2005年8月1日及2007年3月20日起，分兩批對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅，「台灣農漁民從中獲得實實在在的好處」。陳斌華強調，賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入，嚴重損害兩岸同胞福祉。鑑此，國務院關稅稅則委員會近日發佈公告，決定自2024年9月25日起停止執行對台34項農產品免徵進口關稅政策，陳斌華稱「我們對此表示強烈支持」。陳斌華表示，「我們始終尊重、關懷、造福台灣同胞，致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展，將一如既往歡迎和支持台農台胞來大陸發展」。陳斌華結論，「搞『台獨』就沒有和平、沒有發展，只會『禍台』、『害台』；支持『台獨』就是助紂為虐、自作自受，只會損害切身利益。希望包括農漁民在內的廣大台灣同胞認清民進黨當局推行「台獨」路線的極端危險性、危害性，積極維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展」。