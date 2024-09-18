中國取消台34項農產品零關稅！3品項影響最大　農業部長發聲

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國財政部今（18）日公告，自9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅的優惠政策。農業部長陳駿季晚間接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，初步評估對鳳梨釋迦與剛恢復輸陸的柚子以及白帶魚影響較大，以2023年來看，34項農產品初估年關稅成本為107.5萬美元。中國財政部的公告中指出，台灣單方面對中國產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，因此根據《中華人民共和國進出口關稅條例》有關規定，自2024年9月25日起，停止執行對部分原產於台灣地區的農產品免徵關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行。陳駿季晚間接受《NOWnews今日新聞》採訪時坦言，也是晚上才從中國官網看到訊息，中國從2005年、2007年、2010年起陸續提供3波零關稅措施，其中2005年有15項、2007年19項，2010年因ECFA有18項，總計52項農產品，本次取消的是2005年與2007年的總計34項。陳駿季進一步指出，2005年15項主要是針對水果類，像是外銷數量多的鳳梨、芒果、柚子、蓮霧等，因為鳳梨、蓮霧等都還是禁止輸入中國範圍，因此初步評估，未來鳳梨釋迦與剛恢復輸陸的柚子影響較大。另2007年19項中，11項為蔬菜，8項為水產品，包含冷凍鯖魚、鯧魚、白帶魚等，蔬菜在國內本身就有通路，萵苣等蔬菜還有其他市場，初步評估對白帶魚影響較高。從2023年數據來看，陳駿季說明，2005年開放的15項整年關稅成本為65萬美元，2007年開放的19項關稅成本約42.5萬美元，總計34項農產品一年關稅成本約107.5萬美元。陳駿季強調，農業部立場一直是爭取好的高端外交市場，也不會放棄任何一個市場，中國不是禁止輸入，只是取消關稅，初步統計一年關稅成本是107.5萬美元，對台灣影響不是很大，會密切關切。陳駿季直言，初步不會先採補貼措施，農業部會積極協助業者拓銷其他高端市場，內銷、外銷、加工三支箭會繼續施行，像是鳳梨輸日從一開始品質不穩定，到現在數量持續增加。被問及是否認為中國養套殺，陳駿季認為，當初中國片面開放零關稅讓利，並無經過兩岸談判，「中國高興就零關稅，不高興就取消甚至於禁止，這不是正常國與國之間的貿易談判過程」。陳駿季舉例，中國市場不符合國際規範，就容易被操作，一開始在中國讓利狀況下，台灣農民種了很多果樹，栽植果樹3到5年以後開始輸銷，賣1到2年後又禁止，農民無所適從。他坦言，兩岸農產品溝通管道的確是失效，仍期望中國透過正式溝通，才可長可久，如果透過地方政府會造成非常多困擾，而且易有政治操作，農產品貿易不該帶有政治操作，仍希望回歸檢疫平台溝通，有比較順暢的農產貿易。