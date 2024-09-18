中國養套殺！突停34項農產品零關稅　農業部：損失有限影響可控

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國今（18）日晚間宣布，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。對此，農業部深夜回應，損失有限影響可控，將持續拓展高端市場。中國財政部的公告中指出，台灣單方面對中國產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，因此根據《中華人民共和國進出口關稅條例》有關規定，自2024年9月25日起，停止執行對部分原產於台灣地區的農產品免徵關稅政策，相關農產品進口關稅按現行有關規定執行。農業部長陳駿季晚間接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，初步評估對鳳梨釋迦與剛恢復輸陸的柚子以及白帶魚影響較大，以2023年來看，34項農產品初估年關稅成本為107.5萬美元。農業部深夜說明，中國大陸商務部於2005年8月1日起正式對原產台灣地區的鳳梨、番荔枝、木瓜、楊桃、芒果、番石榴、蓮霧、檳榔、柚、棗、椰子、枇杷、梅、桃、柿子15種水果實施進口零關稅措施；又於2007年發布於3月20日起，正式對原產臺灣地區的11種蔬菜（甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋蔥、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵）和8種水產品（鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦和貽貝）實施進口零關稅措施。農業部指出，當時農業部已對外說明，中國對於實施臺灣水果零關稅之期程及細節並未確認公告，中國可能隨時片面、未經談判取消優惠措施，持續呼籲中國大陸與我展開諮商，協商有關零關稅之實施期程、快速通關之處理方式等，建立臺灣蔬果及水產品出口中國大陸之透明化貿易環境，以保障我國農民之長遠利益，但迄今未獲中國回應。中國方面2024年9月18日於中秋節慶後深夜，片面發布自2024年9月25日停止15種原產於臺灣的水果及19種蔬菜及水產品零關稅措施。農業部表示，據統計臺灣農產品2023年輸往中國5億美元，其中該34種蔬菜水果產品輸往中國736萬美元，倘支付關稅約107萬美元，然中國早已片面暫停臺灣鳳梨、芒果及蓮霧出口，輸銷中國享零關稅優惠項目少，且中國實施進境食品註冊制度，影響臺灣業者輸銷中國註冊，實際上中國早已片面採取非關稅貿易障礙措施影響臺灣農產品出口。農業部強調，臺灣蔬果輸中國大陸除關稅外，面臨運銷成本高、通關時間長、大陸內地加值稅仍偏高，以及仿冒臺灣水果之盛行及低價水果等競爭，且時有面臨貿易付款及品質等爭議無法立即解決等外部成本，農業部持續落實各階段產銷措施，提升農產品外銷競爭力，維持產地價格，積極開拓中國以外高消費市場，符合外銷市場檢疫規定，包括109年鳳梨鮮果實輸澳洲，113年鳳梨輸紐西蘭，113年紅肉紅龍果輸日本等，逐步開拓農產外銷市場。農業部說，臺灣農產品自109年外銷中國大陸以外市場38.94億美元，至112年達43.9億美元，農業部將持續將優質臺灣農漁產品外銷高消費市場，提升臺灣農漁產品海外知名度，力抗關稅壁壘，確保農民收益。