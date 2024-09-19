百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine準備嫁了！男友下跪求婚畫面曝光

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▲Shine（右）被男友老吳（左）求婚，當場感動落淚喊出「我願意」。（圖／Shine IG）

▲男友老吳在看完浪漫極光後跟Shine求婚，Shine也開心點頭答應要嫁。（圖／Shine IG）

YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」由姊姊Ariel、妹妹Shine及弟弟阿勳經營拍攝，一家人搞笑幽默的互動日常及國內外旅遊攻略介紹，吸引109萬粉絲訂閱。昨（18）日晚間，妹妹Shine就突然在IG公布被求婚的消息，戀愛多年的男友老吳在冰島旅遊時下跪，讓Shine當場落淚，直呼「我願意」。YouTuber團體「欸你這週要幹嘛」的妹妹Shine，昨日晚間在IG發文，公布自己被求婚的喜訊。她和男友、友人正在冰島旅行，一起看極光圓夢，交往6年的男友老吳趁勢拿出婚戒下跪向Shine求婚，浪漫喊道：「請問妳是否願意跟我邁向下一個階段，繼續讓我陪著妳、繼續照顧妳，一起創造回憶，請問妳是否願意嫁給我？」Shine見狀當場落淚，直呼「我願意！」老吳求婚成功，一旁朋友也興奮幫兩人拍手歡呼，隨後老吳拿出婚戒幫Shine戴上，現場氣氛相當感人。Shine也曝光多張甜蜜照片，並在IG貼文寫道：「在冰島的第二晚，在一起的第2443天，他拿出戒指，身後是一片極光，我說，我願意。」消息曝光後眾人看了也紛紛留言，恭喜Shine即將成為人妻，「我就知道！怎麼可能看到極光還不求婚」、「在極光下求婚真的好強！浪漫」、「太夢幻了」、「好會啊！選擇在冰島求婚，恭喜！」、「哇賽！恭喜老爺夫人」、「恭喜老吳跟Shine」、「老吳好浪漫」。姊姊Ariel得知喜訊，第一時間也在「欸你這週要幹嘛」IG發文，表示她當時正在麥當勞買冰炫風，看到妹妹在冰島傳來的訊息，內心超級激動，「我在麥當勞裡無聲尖叫！我痛恨自己為什麼在麥當勞裡！我好想回家大聲尖叫」。Ariel也難得感性的說：「雖然她是妹妹，但很多時候是我依賴著她！」看到Shine得到屬於自己的幸福讓Ariel也非常欣慰。