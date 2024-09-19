女網紅「大巨蛋脫衣」秀身材！律師揭炒作SOP：玩別人玩爛的梗

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▲網紅映辰在大巨蛋球場上演「換裝秀」，清涼畫面吸2.4萬人按讚，同時也引發爭議。（圖／映辰IG）

▲律師王至德經常在自己的臉書上針砭時事，也曾出書、上通告節目。（圖／「法老王」王至德律師臉書）





女網紅「映辰」日前在IG分享一段自己到大巨蛋看棒球，當場脫衣服換裝的火辣影片，吸引眾人討論，映辰IG追蹤人數也暴增至10萬人，但此舉引來不少球迷撻伐，痛批映辰「染黃球場」、「侮辱棒球」。知名律師「法老王」王至德也發文，揭露網紅操作流量的SOP：「這種炒作手法剛開始可以說是很有創意，後面接著使用的人還可以說腦筋動得快，而現在還在用這種方式炒作的人，就只能說在玩別人玩爛的梗」。律師「法老王」王至德17日在臉書發文，分享對於大巨蛋正妹脫衣的新聞看法，王至德表示：「大約一、二十年前，PTT上面有個表特板（beauty），經常有人在上面貼出正妹照片（偶爾有帥哥照片），請鄉民幫忙找出本尊，也常常有人真的找到本人的公開相簿（後來是Facebook或Instagram），常常被稱為向神龍許願，然後神到本尊。」王至德認為，被找出的正妹或帥哥通常會爆紅，討論度提高，因此這行為近年來也成為網紅增加自己知名度的套路，他揭露常見的SOP：「先是在網路上請人分享某張能抓住眼球的照片或影片，等到被媒體報導後，再放出本人的Facebook或Instagram，說『國軍最正政戰士神到了！』、『神到了！超兇女球迷！』，藉此炒知名度，增加流量。」王至德指出，這些人一開始可能只是「穿著比較露」，但後來為了更吸眼球或是更有特色，會故意製造出特別情境的影片，例如：「超兇正妹搭捷運緊貼握桿」、「北捷《魷魚》正妹找到了」等等。日前大巨蛋脫衣女球迷的新聞曝光後，她IG也火速被人找出來，讓王至德笑說：「」。最後，王至德分享自己的看法：「這種炒作手法剛開始可以說是很有創意，後面接著使用的人還可以說腦筋動得快，而現在還在用這種方式炒作的人，就只能說在，除非本人真的有什麼特別之處，否則也是很快就又被大量相類似的手法轉移了網友的注意力，是不是還是有用，真的有待商榷。不過我還是會點進去IG看就是了。」王至德貼文曝光後，中肯分析也吸引百人按讚，大家看了紛紛留言討論，「公開相簿那段，當年應該是找到一個叫做無名小站的東西」、「冷知識一下：神龍應該是指Z9大，常常別人搜不到的、線索少的他都能很快找出來，久了就被稱為神龍了」、「竟然有這種事情…那也可以拍路上帥哥去神嗎」、「嚴厲譴責這種行為！道德底線在哪裡？法律規定在哪裡？IG連結又在哪裡？」