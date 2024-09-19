捍衛柯文哲清白！民眾黨宣布再開7場戶外開講、24場客廳會

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民眾黨主席柯文哲昨遭檢方第三度提訊，民眾黨強調「我們不會停止宣講活動」，接下來將再舉行7場戶外開講。此外，支持者、各地方黨部與黨公職，也將在全台各地舉辦24場客廳會、座談會，以直接接觸民意的方式全力發聲。民眾黨指出，近期針對柯文哲遭司法不公對待，台灣民眾黨號召全國關心司法正義的台灣人民勇敢站出來。接下來的各地開講、客廳會等活動，民眾黨則要向民眾說明檢方押人取供、羅織入罪等問題。民眾黨強調不會停止宣講活動，未來除將繼續在高雄、台南、台中、屏東、金門桃園與新竹等地，接連舉辦7場「為司法正義站出來」戶外開講之外，更將深入各地，由北至南包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林以及花蓮等，舉行總計24場客廳會與座談會，「由下而上、遍地開花」，捍衛柯文哲清白。