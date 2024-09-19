新媒體結合數位科技　台灣作品登上西班牙像素之神藝術展

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駐西班牙代表處文化組攜手西班牙知名「L.E.V.數位藝術節」策展團隊，今（19）日起至10月13日在西班牙馬德里屠宰場藝文特區（MATADERO）推出「像素之神：數位台灣（Pixel Gods：Taiwán Digital）」新媒體藝術展，是以數位影像的基本單位「像素」作為中心軸，從後數位社會對於數位影像、照片、影片的解析度與定義呈現的崇拜文化之中，重新思考像素的概念，陳列藝術家顧廣毅、Team9、陽春麵研究舍，還有黃心健合作法國前衛電子音樂家尚恩．米歇爾．賈爾（Jean-Michel Jarre）的互動式作品。文化部表示，策展人Nacho de la Vega、Cristina de Silva操刀的「L.E.V.數位藝術節」聞名歐洲，兩人2023年到訪台灣與相關領域專家學者、藝術家、業界人士深度交流，促成這檔為期3週，名為「像素之神」的數位藝術創作展，企圖呈現台灣新媒體藝術的多元發展，並且帶領觀眾感受特殊魅力，除了展出藝術家顧廣毅、Team9、陽春麵研究舍的作品 ，9月22日前有黃心健合作法國前衛電子音樂家尚恩．米歇爾．賈爾（Jean-Michel Jarre）的互動式作品。文化部指出，參展藝術家之一的顧廣毅，具有牙醫師、生物藝術家、社會設計師等多重身分，也是TW BioArt台灣生物藝術社群共同創辦人，他的作品透過結合科技藝術實踐，試圖拓展藝術、設計、科學的可能，專注省思當下個人與自然環境的關係，參展的《水之眾神》則是合作氣候變遷專家，研究以「水」所引發的相關災難，例如海平面上升、淹水、豪雨，由此遙想氣候變遷之後未來世界的水患，並且提出假說，想像未來社會對於水的威脅產生的價值觀崇拜的多螢幕錄像裝置作品。文化部表示，2018年成立的Team9，是個跨領域創作團隊，擅長結合設計、影像、程式、行銷、文字等專才的方式進行創作，聚焦探究日常事物的本質與核心，並且致力多元媒介平台打造純粹、深度而且創新的內容與體驗，參展的《文字遊戲計劃》是以中文文字的可能性，藉由遊戲作為載體的互動式藝術創作作品。文化部說明，陽春麵研究舍則是來自藝術背景的藝術家陳姿尹、資訊專業者莊向峰2019年組成的創作團體，由於強調跨域思辨創造簡單純粹美妙味道的作品，因此是以陽春麵為名，訴求裝置、錄像、網路藝術、攝影、AI等多元媒材，關注對於科技產物與人們的互動產生的生活型態轉變與影響，曾獲2023年林茲電子藝術獎評審團榮譽獎，參展的《如何使用AI提升照片品質》，藉由AI的降噪與調降解析度功能，而將天文照片「暗淡藍點」內把幾近雜訊般的地球消除，並且延伸新的像素的「高品質版暗淡藍點」，想像AI對於自身渺小的感知作品。文化部提到，黃心健擅長結合交互裝置、動作感測、表演藝術等形式進行大型的新媒體創作作品，《自監體》故事源自法文「監視（Surveillance）」，就是一段美好、發人深省，而且兼具幽默、深刻反思的體驗過程，觀者探索《自監體》的起源與發展脈絡，了解人類社會「監視兼被監視」共同交織的故事，進而反思「監視」如何深植文化脈絡、新興技術發展何以伴隨著監控科導致倫理議題。駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，隨著科技的演進，新媒體藝術結合數位科技創作蔚為風潮，近年台灣藝術家在科技與藝術跨界發揮的能量與創意嶄露頭角、受到青睞，而在「像素之神」展出的4組藝術家作品，分別具有不同的特色與代表性，更在國際藝壇屢獲注目，相信台灣新媒體藝術經由展出，呈現在新媒體與數位科技藝術的突破發展，帶動更多國際交流與合作計畫。