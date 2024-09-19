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中國羽球公開賽19日戰況！周天成將出賽　賽程與轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲中國羽球公開賽，周天成有機會闖入8強，相關轉播資訊一次看。（圖／記者葉政勳攝）
▲中國羽球公開賽，周天成有機會闖入8強，相關轉播資訊一次看。（圖／記者葉政勳攝）
周天成加油！2024中國羽球公開賽將在9月17日至22日於江蘇常州開打，總獎金為200萬美元（約6377萬台幣），此站的積分也大幅增加，冠軍積分將升至13500分。台灣好手王子維、周天成、林俊易，以及女單戴資穎，男雙好手邱相榤王齊麟都將在這次比賽中出賽，其中周天成今（19）日將在11:05分出戰中國好手翁泓陽。《NOWnews今日新聞》也整理這次中國羽球公開賽相關賽程與轉播資訊等給讀者。

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2024中國羽球公開賽賽制：

中國羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。

2024中國羽球公開賽賽程：

男單賽事：

時間：

11:05   周天成（台）出戰 翁泓陽（中）

13:00   王子維（台）出戰 渡邊航貴（日）


男雙賽事：

11:50 梁偉鏗王昶（中）出戰 M·S·菲克里D·馬丁（印尼）

12:40 李芳任李芳至 (台） 出戰 王耀新張御宇（馬來西亞）

女單賽事：

10:10 宋碩芸(台） 出戰 高昉潔（中）

10:20 王祉怡(中） 出戰 張藝曼（中）

女雙賽事：

12:45  宋碩芸余芊慧（台）出戰 賈一凡鄭雨（中）

混雙賽事：

10:50 許尹鏸王齊麟（台） 出戰 黃東萍馮彥哲 （中）


2024中國羽球公開賽轉播表：

無線電視

中華電信MOD 

網路平台

Hami Video愛爾達電視 

Youtube直播：BWF TV

比分直播：看這裡

羽聯賽程：看這裡

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