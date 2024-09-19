中國羽球公開賽19日戰況！周天成將出賽　賽程與轉播資訊一次看

周天成加油！2024中國羽球公開賽將在9月17日至22日於江蘇常州開打，總獎金為200萬美元（約6377萬台幣），此站的積分也大幅增加，冠軍積分將升至13500分。台灣好手王子維、周天成、林俊易，以及女單戴資穎，男雙好手邱相榤王齊麟都將在這次比賽中出賽，其中周天成今（19）日將在11:05分出戰中國好手翁泓陽。《NOWnews今日新聞》也整理這次中國羽球公開賽相關賽程與轉播資訊等給讀者。
2024中國羽球公開賽賽制：
中國羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
2024中國羽球公開賽賽程：
男單賽事：
時間：
11:05 周天成（台）出戰 翁泓陽（中）
13:00 王子維（台）出戰 渡邊航貴（日）
男雙賽事：
11:50 梁偉鏗王昶（中）出戰 M·S·菲克里D·馬丁（印尼）
12:40 李芳任李芳至 (台） 出戰 王耀新張御宇（馬來西亞）
女單賽事：
10:10 宋碩芸(台） 出戰 高昉潔（中）
10:20 王祉怡(中） 出戰 張藝曼（中）
女雙賽事：
12:45 宋碩芸余芊慧（台）出戰 賈一凡鄭雨（中）
混雙賽事：
10:50 許尹鏸王齊麟（台） 出戰 黃東萍馮彥哲 （中）
2024中國羽球公開賽轉播表：
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
比分直播：看這裡
羽聯賽程：看這裡
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中國羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
2024中國羽球公開賽賽程：
男單賽事：
時間：
11:05 周天成（台）出戰 翁泓陽（中）
13:00 王子維（台）出戰 渡邊航貴（日）
男雙賽事：
11:50 梁偉鏗王昶（中）出戰 M·S·菲克里D·馬丁（印尼）
12:40 李芳任李芳至 (台） 出戰 王耀新張御宇（馬來西亞）
女單賽事：
10:10 宋碩芸(台） 出戰 高昉潔（中）
10:20 王祉怡(中） 出戰 張藝曼（中）
女雙賽事：
12:45 宋碩芸余芊慧（台）出戰 賈一凡鄭雨（中）
混雙賽事：
10:50 許尹鏸王齊麟（台） 出戰 黃東萍馮彥哲 （中）
2024中國羽球公開賽轉播表：
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