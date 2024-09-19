台東小米粽中毒案奪3命！患者最新病況曝　7歲童已能活動

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▲18日上午，台東金峰鄉賓茂及壢坵部落，傳出疑似集體食物中毒事件，已有3人不治。（圖／翻攝畫面）

台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落18日爆發集體中毒案，釀成3人死亡、9人送醫。死者與患者生前都共同食用83歲劉姓老婦自製的「蝸牛小米粽」，且在食用後2、3個小時就發生症狀，懷疑恐為農藥中毒，不過死因及中毒來源待查。收治患者的台東馬偕、東基醫院今（19）日表示，3名插管病患已恢復意識，目前生命徵象穩定，另外年紀最小的7歲男童活動自如。金峰鄉賓茂及壢坵部落陸續有民眾，在本月17、18日疑似食品中毒送醫，整起中毒案件為劉姓老婦自製的「蝸牛小米粽」，劉婦因近中秋，循傳統在小米粽中包入蝸牛、豬肉、竹筍、血桐葉等，隨後劉婦自己先行食用，不久即出現中毒症狀送醫，但在到院前即無心跳，搶救後宣告不治，最終導致83歲曾姓婦人、76歲劉姓婦人及36歲徐姓女子死亡。目前全案，7人送東馬治療、4人送東基，另1人送部立台東醫院。台東馬偕表示，昨天收治4名中毒個案，現仍在加護病房持續觀察治療，其中66歲的楊女、45歲的新男、7歲的田姓男童等3人意識清楚，生命徵象穩定；另59歲的楊姓患者昨到院時情況危急，經治療後已經有所改善，目前情況穩定。