918事變週年傳血案！深圳日籍男童上學遭刺　送醫不治今晨死亡

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今年6月曾傳出有一對日本母子在中國江蘇遭到中國男子襲擊，昨（18）日適逢918事變93週年，正值敏感時機，又傳出有日籍學童受害。一名10歲日籍男童與親人一同前往學校的途中，突然遭到中國男子持刀襲擊，送醫治療後，仍在今（19）日清晨不治死亡。綜合日本放送協會（NHK）、每日新聞等日媒報導，一名就讀中國廣東省深圳日僑學校的10歲男童，18日上午在親人陪同下前往學校上學途中，突然遭到一名44歲中國男子持刀襲擊。該名男童腹部遭刺，隨後送醫治療。而中國男子則遭到警方逮捕，目前正在進行調查，但尚未得知行兇動機。日本駐廣州總領事貴島善子在19日早上，向記者證實「男童遇襲後送往醫院治療，但傷勢不樂觀，在19日清晨不幸死亡。」她同時表示，基於這次事件，希望中方可以盡力保障日本人的安全，總領館也會盡最大的努力因應此事。貴島善子表示，已與男童家屬談話，目前首要之務是照顧家屬。此外，貴島善子表示，「我們已經與日本人學校取得聯繫，並且在與北京的大使館等機構協商的同時，正在探討具體可以採取的措施。至於與深圳市政府的關係，我們仍在保持聯絡，並要求他們繼續協助處理相關事宜。」日本外務大臣上川陽子也對日本男童遭攻擊死亡「深感悲痛」，並承諾將全力支持家屬。深圳日僑學校成立於2008年，根據學校官網，目前有216名小學及57名中學生就讀。在此事發生後，學校決定停課一週。這起事件也掀起了日本民眾的不滿。有民眾表示，「這名男童有做錯什麼嗎？」、「男童好可憐」、「想到男童母親的心情，胸口痛的像要裂開一般」，不少人也希望日本政府提出抗議。今年6月，在中國江蘇省蘇州的日僑學校也發生類似事件。當時蘇州日僑學校的校車載著孩童放學回家，沒想到抵達車站時，就遭到一名中國男子襲擊，除了造成一對日本母子受傷外，施以援手的一名中國籍乘務員也被刺成重傷。深圳匯集了許多高科技產業，許多日本企業也在此設立，因此一度被認為反日情緒較為淡薄。住在附近的四十多歲中國男子憤怒地表示，「沒有人希望發生這樣的事件。」由於事發當是日918事變93週年，中國各地反日情緒高漲，在社群平台上也能看見許多網友發佈貼文稱「勿忘國恥」。在今年6月日本母子遭襲擊事件之後，中國的主要IT公司已經開始限制在社交媒體上煽動反日情緒的言論。而此次事件後，「日本企業滾出去」等言論也被刪除。