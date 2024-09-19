「卡仔」Carroll猛敲雙響砲！本季達標20轟20盜：季中我也不相信

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MLB美國職棒亞利桑那響尾蛇今（19）日續在客場出戰科羅拉多洛磯，雙方進行系列賽三連戰的最後一場比賽交手，前兩戰都落敗的響尾蛇，此戰則是靠著台美混血好手「卡仔」Corbin Carroll單場猛敲雙響砲助陣，終場就率隊以9：4取勝，也中止2連敗。Corbin Carroll本場比賽擔任響尾蛇隊第二棒，鎮守右外野，，這是一發陽春砲，同時也是Carroll本季第20轟，也幫助響尾蛇先馳得點，率先取得1：0領先。首局響尾蛇在猛攻8個人次、進帳3分之後，二局上Corbin Carroll第2度上場打擊，面對到的投手仍是Austin Gomber，，這是一發2分砲，下一棒的Randal Grichuk也跟進，2人完成背靠背開轟。響尾蛇隊此戰前2局打完就攻下6分，也奠定贏球基礎，終場就以9：4擊敗洛磯。總計Corbin Carroll本場比賽共4個打數，敲出2支安打，這2支安打皆為全壘打，本季個人第20、21轟同場出爐，也進帳3分打點，賽後打擊率則略為提升至0.235。而此戰單場雙響砲，也讓Carroll本季全壘打數正式來到21支，加上過去累積的29盜，Corbin Carroll賽後受訪時則表示，今年球季起初經歷了不小的低潮，但很慶幸自己身旁擁有很好的團隊，「所以能夠在球季末的時候達成，我覺得也證明了我每天累積、持續努力的過程，自己也很感謝有這麼棒的團隊在我身邊。」