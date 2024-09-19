大聯盟首支晉級季後賽球隊出現！釀酒人4年內第3度奪國聯中區冠軍

大聯盟首支晉級季後賽球隊出現！國聯中區第2名的芝加哥小熊，在今（19）日以3：5敗給奧克蘭運動家後，因為無法追趕上勝差，確定由密爾瓦基釀酒人拿下國聯中區冠軍。釀酒人不僅成為本季首支晉級季後賽的球隊，同時也是在過去4年內，第3度取得國聯的中區龍頭寶座。
小熊惜敗出局 爭奪外卡難度高
本場小熊交手運動家的比賽，在6局結束小熊一度取得3：1的領先，但在第5任牛棚投手接力後，分別在7、8局上都有失分，最終遭到5：3逆轉，系列賽以1勝2敗作收，並確定無緣爭奪分區冠軍。
這對小熊來說，十足是個不利的消息，因為若想要爭奪季後賽資格，僅剩下外卡一途。目前小熊剩下10場比賽，但77勝75敗的戰績，距離手握外卡第3張門票的紐約大都會，足足有7場的勝差，更不用說中間還有亞特蘭大勇士隊，本季想要前進季後賽恐怕難度相當高。
4年內第3度晉級 釀酒人成季後賽常客
另一方面，根據大聯盟官網報導，釀酒人魔術數字歸零，連續第2年在國聯中區奪下冠軍，這是4年以來的第3次，且總共在近期的7年之中，就有6次前進季後賽。
在國聯球隊的數據中，釀酒人團隊打擊率排在15支球隊中的第5名，OPS（整體攻擊指數）則排在第6名，而團隊防禦率則是3.64，排在第4名，都算是排名中的前段班。
雖然釀酒人堪稱季後賽常客，不過只有在2018年突破過首輪，當時以3：0橫掃科羅拉多洛磯，但後續就沒有在季後賽贏下過系列賽。
對於不被外界看好，陣中主力Christian Yelich接受訪問時表示：「雖然我們不被看好，但這（國聯中區封王）只是第一步，我們真的不知道未來事情會如何發展。」
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本場小熊交手運動家的比賽，在6局結束小熊一度取得3：1的領先，但在第5任牛棚投手接力後，分別在7、8局上都有失分，最終遭到5：3逆轉，系列賽以1勝2敗作收，並確定無緣爭奪分區冠軍。
這對小熊來說，十足是個不利的消息，因為若想要爭奪季後賽資格，僅剩下外卡一途。目前小熊剩下10場比賽，但77勝75敗的戰績，距離手握外卡第3張門票的紐約大都會，足足有7場的勝差，更不用說中間還有亞特蘭大勇士隊，本季想要前進季後賽恐怕難度相當高。
4年內第3度晉級 釀酒人成季後賽常客
另一方面，根據大聯盟官網報導，釀酒人魔術數字歸零，連續第2年在國聯中區奪下冠軍，這是4年以來的第3次，且總共在近期的7年之中，就有6次前進季後賽。
在國聯球隊的數據中，釀酒人團隊打擊率排在15支球隊中的第5名，OPS（整體攻擊指數）則排在第6名，而團隊防禦率則是3.64，排在第4名，都算是排名中的前段班。
雖然釀酒人堪稱季後賽常客，不過只有在2018年突破過首輪，當時以3：0橫掃科羅拉多洛磯，但後續就沒有在季後賽贏下過系列賽。
對於不被外界看好，陣中主力Christian Yelich接受訪問時表示：「雖然我們不被看好，但這（國聯中區封王）只是第一步，我們真的不知道未來事情會如何發展。」