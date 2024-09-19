大聯盟首支晉級季後賽球隊出現！釀酒人4年內第3度奪國聯中區冠軍

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大聯盟首支晉級季後賽球隊出現！國聯中區第2名的芝加哥小熊，在今（19）日以3：5敗給奧克蘭運動家後，因為無法追趕上勝差，確定由密爾瓦基釀酒人拿下國聯中區冠軍。本場小熊交手運動家的比賽，在6局結束小熊一度取得3：1的領先，但在第5任牛棚投手接力後，分別在7、8局上都有失分，最終遭到5：3逆轉，系列賽以1勝2敗作收，並確定無緣爭奪分區冠軍。這對小熊來說，十足是個不利的消息，因為若想要爭奪季後賽資格，僅剩下外卡一途。另一方面，在國聯球隊的數據中，釀酒人團隊打擊率排在15支球隊中的第5名，OPS（整體攻擊指數）則排在第6名，而團隊防禦率則是3.64，排在第4名，都算是排名中的前段班。對於不被外界看好，陣中主力Christian Yelich接受訪問時表示：「雖然我們不被看好，但這（國聯中區封王）只是第一步，我們真的不知道未來事情會如何發展。」